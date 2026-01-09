El Metro suspenderá este fin de semana un tramo clave de la Línea B por mantenimiento en el viaducto elevado; seis estaciones cerrarán y habrá apoyo con RTP durante todo el día hoy
El Metro de la Ciudad de México confirmó el cierre parcial de la Línea B durante este fin de semana, debido a trabajos de mantenimiento en el tramo elevado, lo que impactará de forma directa el servicio habitual.
Las autoridades advirtieron que la suspensión se mantendrá por varios días, comenzando este sábado 10 y domingo 11, lo que provocará retrasos, por lo que pidieron a los usuarios planear con anticipación sus traslados.
“Sin duda estas obras van a generar algún tipo de molestia, vamos a mantener el servicio normal de Buenavista a Morelos y de Villa de Aragón a Ciudad Azteca”, indicó Adrián Rubalcava Suárez, director general de Metro.
¿Por qué cerrará la Línea B del Metro?
El director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, informó que los trabajos se concentrarán en la estación Oceanía y zonas aledañas, donde se dará mantenimiento a cuatro trabes paralelas a puentes peatonales.
Estas labores buscan rigidizar la estructura, evitar movimientos y mejorar las condiciones de seguridad para el material rodante y las personas usuarias del servicio.
Detalles de los trabajos:
- Corrección de cuatro trabes en puentes peatonales
- Sustitución previa de neoprenos estructurales
- Colado de concreto para rigidizar elementos
- Necesidad de tiempo de fraguado para garantizar seguridad
“Estamos en proceso de corrección de cuatro trabes en cuatro puentes peatonales. Ya se hizo la sustitución de los neoprenos de estos elementos y este fin de semana se va hacer un colado para poder endurecer estos elementos y evitar una afectación al material rodante y necesitamos que el concreto tenga su dureza necesaria, motivo por el cual estaríamos haciendo esta suspensión”, destacó el ingeniero Manuel Galindo, gerente de obras y mantenimiento Metro.
Los tramos cerrados y servicio provisional
Durante el cierre, la Línea B de Metro CDMX operará únicamente en dos tramos separados, lo que obligará a miles de usuarios a realizar transbordos o usar transporte alterno.
El Metro habilitará unidades de la Red de Transporte de Pasajeros, RTP, para cubrir el trayecto sin servicio ferroviario durante todo el horario de operación.
Así operará la Línea B:
- Servicio normal: Buenavista–Morelos
- Servicio normal: Ciudad Azteca–Villa de Aragón
Estaciones cerradas:
- San Lázaro
- Flores Magón
- Romero Rubio
- Oceanía
- Deportivo Oceanía
- Bosque de Aragón
Servicio alternativo RTP: Morelos–Villa de Aragón
Las autoridades reiteraron el llamado a la paciencia y recordaron que, ante las molestias, la prioridad es la seguridad: “Cuidarte es parte del viaje”. Rubalcava Suárez indicó que estas obras “van a permitir que los puentes no tengan movimiento y nos va a dar la oportunidad de mejorar las condiciones del servicio”.