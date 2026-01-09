El Metro suspenderá este fin de semana un tramo clave de la Línea B por mantenimiento en el viaducto elevado; seis estaciones cerrarán y habrá apoyo con RTP durante todo el día hoy

El Metro de la Ciudad de México confirmó el cierre parcial de la Línea B durante este fin de semana, debido a trabajos de mantenimiento en el tramo elevado, lo que impactará de forma directa el servicio habitual.

Metro CDMX confirmó el cierre de una de las estaciones de la línea 7. Metro CDMX

Las autoridades advirtieron que la suspensión se mantendrá por varios días, comenzando este sábado 10 y domingo 11, lo que provocará retrasos, por lo que pidieron a los usuarios planear con anticipación sus traslados.

“Sin duda estas obras van a generar algún tipo de molestia, vamos a mantener el servicio normal de Buenavista a Morelos y de Villa de Aragón a Ciudad Azteca”, indicó Adrián Rubalcava Suárez, director general de Metro.

¿Por qué cerrará la Línea B del Metro?

El director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, informó que los trabajos se concentrarán en la estación Oceanía y zonas aledañas, donde se dará mantenimiento a cuatro trabes paralelas a puentes peatonales.

Estas labores buscan rigidizar la estructura, evitar movimientos y mejorar las condiciones de seguridad para el material rodante y las personas usuarias del servicio.

Detalles de los trabajos:

Corrección de cuatro trabes en puentes peatonales

Sustitución previa de neoprenos estructurales

Colado de concreto para rigidizar elementos

Necesidad de tiempo de fraguado para garantizar seguridad

“Estamos en proceso de corrección de cuatro trabes en cuatro puentes peatonales. Ya se hizo la sustitución de los neoprenos de estos elementos y este fin de semana se va hacer un colado para poder endurecer estos elementos y evitar una afectación al material rodante y necesitamos que el concreto tenga su dureza necesaria, motivo por el cual estaríamos haciendo esta suspensión”, destacó el ingeniero Manuel Galindo, gerente de obras y mantenimiento Metro.

Adiós a la Línea 1 del Metro CDMX: el servicio quedará suspendido hasta nuevo aviso en estas estaciones (foto: archivo).

Los tramos cerrados y servicio provisional

Durante el cierre, la Línea B de Metro CDMX operará únicamente en dos tramos separados, lo que obligará a miles de usuarios a realizar transbordos o usar transporte alterno.

El Metro habilitará unidades de la Red de Transporte de Pasajeros, RTP, para cubrir el trayecto sin servicio ferroviario durante todo el horario de operación.

Así operará la Línea B:

Servicio normal: Buenavista–Morelos

Servicio normal: Ciudad Azteca–Villa de Aragón

Estaciones cerradas:

San Lázaro

Flores Magón

Romero Rubio

Oceanía

Deportivo Oceanía

Bosque de Aragón

Desde la Línea B del Metro, el director general Adrián Rubalcava informó que este fin de semana se realizarán trabajos de mantenimiento en el tramo elevado, por lo que el servicio se brindará de manera provisional en dos tramos: Buenavista–Morelos y Ciudad Azteca–Villa de Aragón.… pic.twitter.com/mkd8BoCn11 — MetroCDMX (@MetroCDMX) January 8, 2026

Servicio alternativo RTP: Morelos–Villa de Aragón

Las autoridades reiteraron el llamado a la paciencia y recordaron que, ante las molestias, la prioridad es la seguridad: “Cuidarte es parte del viaje”. Rubalcava Suárez indicó que estas obras “van a permitir que los puentes no tengan movimiento y nos va a dar la oportunidad de mejorar las condiciones del servicio”.