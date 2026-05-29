En esta noticia 3 acciones para frenar el abandono del carrito

En el Hot Sale 2026, uno de los eventos más críticos para el ecosistema de e-commerce en México, las empresas enfrentan un desafío: el abandono del carrito. Con proyecciones de tráfico superiores en un 25% respecto a ediciones anteriores, la diferencia entre una transacción exitosa y una pérdida financiera se mide hoy en milisegundos.

Para mitigar el problema, la observabilidad full-stack surge como un escudo proactivo para los negocios. Monitorear el recorrido del usuario en tiempo real es vital para eliminar fricciones invisibles que comprometen la rentabilidad.

“El 79% de los compradores que experimentan problemas de rendimiento web dicen que no volverán a comprar en ese sitio y, peor aún, Google penaliza el ranking de los sitios lentos, por lo que ese segundo extra no solo quita clientes, sino también visibilidad a nivel SEO”, explica Jessica Gutiérrez, country manager de Atentus México, empresa enfocada en la gestión de la experiencia digital, en un comunicado.

La observabilidad full-stack, en pocas palabras, es la capacidad de medir, comprender y analizar el estado completo de un ecosistema tecnológico en tiempo real, desde la infraestructura física o en la nube hasta la experiencia del usuario final en la pantalla.

3 acciones para frenar el abandono del carrito

Uno de los problemas a los que se enfrentan los vendedores es cuando el sistema dice que hay productos disponibles, pero en realidad ya se agotaron.

La primera acción para evitar el abandono del carrito es la sincronización en tiempo real mediante APIs y sistemas de inventario unificados. No se trata de revisar el almacén cada hora, sino de que cada clic en la tienda y cada movimiento en la bodega hablen el mismo idioma al instante.

“La observabilidad aquí es crítica: permite monitorear que el flujo de datos entre el inventario físico y la plataforma de e-commerce no tenga latencia. Si un producto se agota, el sistema debe ‘bajarlo’ de la vitrina digital. Así, garantizamos que la promesa de venta sea real, eliminando la frustración del cliente por compras canceladas debido a falta de stock”, comparte Gutiérrez.

Históricamente, las empresas se enteraban de fallas en sus pasarelas de pago a través de las quejas de los usuarios en redes sociales.

Hoy, mediante el tracing o trazabilidad de punta a punta, es posible identificar si el porcentaje de éxito en los pagos cae apenas un 1% por debajo de lo normal. Esta vigilancia es una segunda acción para mitigar el abandono del carrito, que permite solucionar errores en el código o en la comunicación bancaria mucho antes de que el primer cliente reporte un incidente.

Para el Hot Sale 2026, no basta con saber que un sistema se desplomó; es necesario entender por qué. Por eso, una tercera acción es combinar la observabilidad con pruebas de estrés (simulacros donde intencionalmente se lleva el sistema a su punto de quiebre).

Las marcas pueden identificar qué componente falla primero —ya sea la base de datos o el procesador de pagos— bajo cargas de miles de usuarios simultáneos. Esto permite ejecutar un auto-escalamiento proactivo, ensanchando la infraestructura antes de que la alta demanda comprometa la estabilidad del sitio.

“A menudo, los abandonos no ocurren por un error obvio (como una página que no carga), sino por fallas invisibles: un botón que no responde al clic en ciertos modelos de celular o una pasarela de pagos que tarda tres segundos de más en validar. Con la observabilidad, podemos mapear el embudo de conversión en tiempo real y detectar que, por ejemplo, el 40% de los usuarios abandona en el paso del envío. Esto nos deja saber si es un problema de costos de logística o un error técnico en el cálculo del código postal, permitiendo una cirugía de precisión sobre el problema”, concluye Gutiérrez.