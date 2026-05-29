México alcanzará el noveno puesto en el ranking mundial con un PIB estimado de 3.661 billones de dólares para 2075. Fuente: Pexels.

En esta noticia Mercado de deuda sólido

La Secretaría de Hacienda informó que la calificadora japonesa, R&I, mantuvo la calificación del país en BBB+ con perspectiva estable.

En un comunicado la agencia, que forma parte de las 8 empresas que califican al país, destacó el compromiso del Gobierno de México con la consolidación fiscal y la reducción gradual del déficit, lo que contribuirá a mantener la deuda pública en una trayectoria sostenible y en niveles manejables.

Además, consideró que pese a que existe un entorno internacional complejo, la posición externa y la estabilidad del sistema financiero mexicano respaldan el perfil crediticio del país.

En materia económica, la agencia estima que el consumo se mantendrá al alza este año, apoyado por el incremento de los ingresos reales, así como por la ampliación de los programas sociales.

Además, pronosticó que este año la inversión se recuperará después de la desaceleración observada en los años recientes, a partir del Plan México, que impulsará proyectos de inversión pública, privada y mixta para el periodo 2026-2030, con el objetivo de ampliar la capacidad productiva y fortalecer la infraestructura estratégica del país.

Mercado de deuda sólido

En materia de financiamiento, R&I señaló que el mercado local de deuda está respaldado por una amplia base de inversionistas institucionales nacionales, lo que permite mantener condiciones estables de financiamiento.

En este mismo sentido, precisó que cerca de 80% de la deuda del gobierno federal está denominada en moneda nacional y a tasa fija, lo que reduce la exposición frente a choques externos y episodios de volatilidad financiera internacional.

Otra ventaja del país es que se mantiene como socio comercial estratégico de Estados Unidos.

Si bien reconoce que la incertidumbre asociada a la política comercial y al proceso de revisión del T-MEC ha incidido sobre la actividad económica, prevé la continuidad del marco de integración comercial en América del Norte, lo que seguirá respaldando la competitividad y el dinamismo exportador del país, destacó la Secretaría de Hacienda en un comunicado.

Otros factores que dan estabilidad a la calificación del país son los “amortiguadores financieros” que incluyen las reservas internacionales del Banco de México, que ascienden a MXN $256 mil millones, a lo que se suma la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional por u$s 24 mil millones, fortaleciendo la capacidad del país para enfrentar episodios de volatilidad externa.