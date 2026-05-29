Claudia Sheinbaum confesó riesgo de intervención extranjera en las próximas elecciones de su país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que existe el riesgo de intervención extranjera en los procesos electorales del país.

La mandataria también defendió la necesidad de regular en la ley cómo se acreditaría una eventual injerencia externa, en pleno debate sobre una reforma constitucional en la materia.

Claudia Sheinbaum teme que México sea víctima de financiación externa: los antecedentes

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria sostuvo que México ha enfrentado antecedentes de financiamiento externo con impacto político.

En ese sentido aseguró que la discusión no busca favorecer al gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sino garantizar la soberanía electoral.

Como ejemplo, la presidenta mencionó el caso de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, a la que su Gobierno y el del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) han acusado previamente de recibir financiamiento internacional.

“Sí, sí puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México”, señaló.

Claudia Sheinbaum confesó riesgo de intervención extranjera en las próximas elecciones de México.

El Congreso aprobó reforma constitucional para anular las próximas elecciones en este caso

Las declaraciones ocurren luego de que el Congreso mexicano aprobara una reforma para incluir en la Constitución que la intervención extranjera pueda ser causa para anular elecciones en México.

La mandataria explicó que, una vez aprobada la reforma constitucional, corresponderá a la legislación secundaria precisar “cuáles son las características que pudieran definir que en efecto para que no sea algo subjetivo, sino que realmente se demuestre que hubo intervención extranjera”.

Con información de EFE