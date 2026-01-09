La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció un cambio en el calendario escolar 2025-2026 que impacta de forma positiva a millones de familias en el país. Se trata del atraso que tendrá el inicio de clases en México , lo que permitirá que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tengan más vacaciones de invierno.

En enero de 2026, el inicio de clases se pospondrá algunos días , lo que permitirá disfrutar de un periodo más largo de receso invernal, una medida que generó buena recepción por parte de padres, alumnos y docentes.

La SEP cambió el calendario escolar y los estudiantes de México tendrán más vacaciones en 2026

En tanto, el ciclo escolar otorgará tres días extra de vacaciones, retrasando el regreso a las aulas después de las celebraciones de fin de año y del Día de Reyes. Así, los estudiantes tendrán más tiempo de descanso antes de retomar sus actividades escolares.

¿Cómo serán las vacaciones de invierno para los estudiantes de la SEP?

Según el calendario oficial, el regreso a clases para educación básica será el lunes 12 de enero . En esa fecha, millones de niños volverán a sus escuelas para continuar el ciclo escolar.

En periodos anteriores, el regreso solía darse entre el 8 y el 9 de enero, por lo que este cambio implica una extensión significativa del descanso invernal.

No obstante, existen algunas particularidades a nivel estatal. En Zacatecas, por ejemplo, el regreso programado para el 12 de enero aún podría modificarse, ya que la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) señaló la posibilidad de retomar un paro laboral. Hasta ahora, sin embargo, no hay confirmación oficial de una suspensión de clases en esa entidad.

¿Cuándo será el primer descanso de la SEP en 2026?

Una vez iniciado el periodo lectivo, los alumnos no tendrán que esperar mucho para su primer descanso de año, ya que el viernes 30 de enero se suspenderán las clases por el Consejo Técnico Escolar (CTE), lo que dará lugar a un fin de semana largo.

Este descanso se ampliará todavía más debido a que el Día de la Constitución se correrá al lunes 2 de febrero. De esta manera, los estudiantes disfrutarán de cuatro días consecutivos sin clases:

Viernes 30 y sábado 31 de enero

Domingo 1 y lunes 2 de febrero