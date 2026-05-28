El programa estará dirigido principalmente a un determinado sector de la población, quienes podrán acceder a servicios médicos integrados mediante una nueva credencial oficial.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum anunció nuevos avances en la implementación de la credencial del Servicio Universal de Salud, una iniciativa que busca ampliar el acceso a la atención médica pública para millones de personas en México.

La presidenta confirmó que el programa estará dirigido principalmente a adultos mayores y personas con discapacidad , quienes podrán acceder a servicios médicos integrados mediante una nueva credencial oficial.

El programa estará dirigido principalmente a un determinado sector de la población, quienes podrán acceder a servicios médicos integrados mediante una nueva credencial oficial.

Servicio Universal de Salud: de qué se trata la nueva credencial médica

El nuevo carnet forma parte del proyecto de integración del sistema público de salud impulsado por el Gobierno federal para coordinar servicios entre IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Con este documento, los beneficiarios podrán identificarse dentro del sistema nacional de salud y acceder de manera más sencilla a consultas, medicamentos, estudios y atención médica en distintas instituciones públicas .

Las autoridades explicaron que el objetivo es construir un modelo de atención más universal, donde los pacientes puedan recibir servicios médicos sin enfrentar tantas barreras administrativas entre instituciones. Además, el programa busca mejorar el seguimiento clínico de los pacientes y facilitar la interoperabilidad de información médica entre hospitales y centros de salud.

Quiénes podrán obtener la credencial médica en México

La credencial del Servicio Universal de Salud estará dirigida inicialmente a personas adultas mayores y personas con discapacidad que formen parte de programas sociales del Gobierno federal.

Según explicó Claudia Sheinbaum, la estrategia comenzará con sectores prioritarios de la población para después ampliarse gradualmente a más derechohabientes del sistema público de salud.

El Gobierno también informó que personal de la Secretaría de Bienestar participa en el proceso de registro y credencialización en distintas regiones del país. La meta oficial es avanzar con la entrega masiva de credenciales para garantizar una atención médica más accesible y coordinada entre instituciones públicas.

Requisitos para acceder a la credencial del Servicio Universal de Salud:

Tener 65 años o más para el caso de adultos mayores, o bien, ser persona con discapacidad permanente registrada en el programa federal correspondiente.

Formar parte de los programas sociales del Gobierno federal.

Estar registrado en la Secretaría de Bienestar.

Presentar identificación oficial vigente.

Contar con CURP actualizada.

Entregar comprobante de domicilio reciente.

Cómo funcionará el nuevo sistema de salud unificado

Las autoridades sostienen que esta coordinación permitirá reducir tiempos de espera, aprovechar mejor la infraestructura médica y ampliar la cobertura en regiones con alta demanda de servicios de salud.

La administración federal aseguró que el proyecto representa uno de los principales cambios en materia de salud pública durante el actual sexenio, y que continuará ampliándose en los próximos meses.