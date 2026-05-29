La Suprema Corte Justicia de la Nación informó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene autoridad para multar a gasolineras que carguen menos combustible del que cobran.

La Suprema Corte en contra de las gasolineras: ahora podrán ser multadas por Profeco si hacen esto

Según información publicada por La Jornada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por unanimidad la propuesta presentada por el ministro Giovanni Figueroa Mejía. La resolución avaló los artículos 24, fracción XXVI, y 134 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor .

Con esta modificación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) podrá imponer multas a las gasolineras que entreguen menos combustible del que cobran a los clientes, una práctica que durante años generó preocupación y constantes denuncias entre los consumidores.

La Suprema Corte confirmó que la Profeco tiene facultades constitucionales para multar a las gasolineras que utilicen bombas irregulares y entreguen menos combustible del pagado por los consumidores. Fuente: ChatGPT

Cómo serán las multas a gasolineras y qué rol tendrá la Profeco

La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que la Procuraduría Federal del Consumidor cuenta con facultades constitucionales para imponer multas a las gasolineras que utilicen bombas o dispensadores irregulares y entreguen menos combustible del que cobran a los consumidores.

El máximo tribunal sostuvo que estas atribuciones son compatibles con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política. Además, después de interpretar conjuntamente los artículos 21 y 28 constitucionales, determinó que la Profeco también puede cobrar y ejecutar de manera forzosa las sanciones económicas que imponga.

¿De dónde viene la decisión?

El debate comenzó en 2019, cuando la Procuraduría Federal del Consumidor multó a una gasolinera en Guanajuato. En concreto, el organismo público acusó a la estación de servicio de operar con un dispensador que operaba de manera irregular, provocando que se despachará menos combustible que el abonado por los clientes.

La empresa cuestionó las atribuciones del organismo público para imponer la sanción; sin embargo, en 2024 un juez de Distrito en Guanajuato le negó el amparo. Posteriormente, en febrero de 2026, un tribunal colegiado ratificó ese criterio y remitió el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución definitiva.

En qué casos la Profeco puede multar a las gasolineras

En conclusión, el organismo público puede sancionar cuando una estación de servicio incurre en algunas de las siguientes irregularidades:

Entregar menos gasolina o diésel del que cobra.

Operar con dispensadores que no funcionan correctamente.

Incumplir con las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La resolución también permite que la Profeco cobre y ejecute las sanciones económicas contra estaciones de servicio que incumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor. Fuente: Shutterstock

¿Cómo beneficia esta medida a los conductores?

Con esta resolución, los automovilistas que cargan gasolina o diésel en estaciones de servicio contarán con una mayor protección frente a posibles irregularidades. La decisión de la Suprema Corte también fortaleció los derechos de los consumidores a recibir información transparente, un trato equitativo y la cantidad exacta de combustible por la que pagan.

Qué debes hacer si te cargaron menos litros de combustible del que pagaste

Si crees que una estación de servicio te despachó menos combustible del que pagaste, puedes presentar una denuncia ante la Profeco para que investigue el caso.

Para facilitar el proceso, la dependencia recomienda contar con el ticket o comprobante de compra, así como datos de la gasolinera: nombre, ubicación, fecha y hora de la carga, número de bomba o dispensador —en caso de tenerlo— y el monto pagado.

Con esa información, la queja puede realizarse a través del Teléfono del Consumidor, en los números 55 5568 8722 y 800 468 8722; mediante el correo electrónico adenunciasprofeco@profeco.gob.mx; o directamente en una Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO).