El Metro de la Ciudad de México anunció en las últimas horas el cierre de una de sus estaciones más concurridas de su sistema de transporte ferroviario. Las autoridades informaron que desde el pasado 28 de diciembre y hasta nuevo aviso, la estación Auditorio de la Línea 7 no prestará servicio.
De acuerdo con el comunicado de Metro CDMX, el cierre temporario de la estación Auditorio de la Línea 7 se debe a “Acciones de mejora y mantenimiento”, remarcando también que “Los trenes no se detendrán en esta estación y no habrá ascenso ni descenso de usuarios. El resto de las estaciones opera con normalidad”.
Centros de atención telefónica del Metro CDMX
En caso de contar con alguna emergencia, duda o reclamo, Metro CDMX tiene a disposición de los usuarios diferentes medios de contacto.
Orientación dentro del Metro: “Tenemos cinco líneas que atienden de lunes a viernes de 8 a 20 horas”.
- 55 5627 4588
- 55 5627 4741
- 55 5627 4861
- 55 5627 4950
- 55 5627 4951
Atención vía WhatsApp: “Atención en horario de Servicio del Sistema de Transporte Colectivo”, indicó Metro CDMX.
- 55 4321 4031
- 55 4323 5284
- 55 4607 1441
- 55 5009 1930
- 55 4608 4617
En estos canales hallarás información sobre:
- Alternativas de traslado
- Compara y recarga de Tarjetas MI
- Uso de máquinas expendedoras
- Horario del módulo de objetivos extraviados
- Horarios de servicio en general
Ante los cierres anunciados por Metro CDMX recuerda tener tu Tarjeta MI y con saldo, ya que será la llave para el ingreso a todos los medios de transporte de la Red de Movilidad Integrada de la ciudad con acceso rápido.