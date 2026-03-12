La cadena de supermercados mayoristas más grande de Estados Unidos ya confirmó una decisión que impactará a millones de clientes en México a principios de abril. Durante una jornada específica del próximo mes, todas sus tiendas permanecerán cerradas y no habrá servicio para el público. Aunque muchas personas están acostumbradas a encontrar las puertas abiertas casi todos los días del año, esta empresa mantiene una política particular respecto a ciertas celebraciones. En esas fechas, la compañía suspende completamente sus operaciones presenciales. El cierre total no será permanente, pero sí afectará durante 24 horas a todas las sucursales del país. Por ese motivo, quienes suelen hacer sus compras en este popular almacén deberán anticiparse si necesitan abastecerse antes de ese día. La cadena Costco confirmó que cerrará todas sus tiendas en Estados Unidos y en México durante el domingo 5 de abril debido al Domingo de Pascua, una fecha que la empresa incluye dentro de su calendario anual de feriados. El cierre será total durante esa jornada y todas las sucursales reanudarán sus actividades con normalidad al día siguiente. Esta práctica forma parte de la política de la compañía de otorgar descanso a sus empleados durante determinadas celebraciones. A diferencia de otros supermercados, Costco es una de las cadenas minoristas que más feriados respeta en Estados Unidos. Por esta razón, los clientes suelen planificar sus compras con anticipación cuando se acercan estas fechas. En años anteriores, otros comercios también tomaron decisiones similares durante el Domingo de Pascua. Empresas como Target, Sam’s Club, Aldi y Publix cerraron sus puertas en esa jornada, mientras que otras cadenas decidieron permanecer abiertas. En México, las vacaciones por Semana Santa figuran publicadas en el calendario académico que la Secretaría de Educación Pública (SEP) difunde previamente al inicio de cada ciclo lectivo. Debido a que no se brindarán clases durante estas fechas, se trata de una de las épocas más esperadas por la comunidad estudiantil. Formalmente, las vacaciones por Semana Santa 2026 darán inicio el lunes 30 de marzo. De acuerdo con el calendario de la SEP, el regreso a clases será el lunes 13 de abril. En el calendario litúrgico católico, el Jueves Santo caerá el 2 de abril y el Viernes Santo el 3 de abril, mientras que el Domingo de Pascua coincide este año con el 5 de abril. Además del cierre por el Domingo de Pascua, el calendario de feriados de Costco contempla otros días del año en los que las tiendas tampoco operan. La empresa suele cerrar en siete feriados importantes, algunos de carácter federal y otros relacionados con celebraciones tradicionales en Estados Unidos. Entre las fechas confirmadas para 2026 se encuentran: En contraste, otras cadenas de supermercados como Walmart, Kroger, Trader Joe’s y Meijer suelen mantener abiertas sus tiendas durante algunos de estos feriados. Por eso, quienes acostumbran hacer compras en Costco deberán tomar en cuenta el calendario anual de cierres. En fechas como el Domingo de Pascua, las sucursales permanecerán cerradas durante todo el día y el servicio se retomará recién al día siguiente.