La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que redefine cómo deben aplicarse las multas de tránsito en México. La resolución pone el foco en la legalidad de los procedimientos y en la obligación de respetar derechos básicos de los conductores. El cambio impacta especialmente en sistemas automatizados, como las fotomultas, que ahora deberán cumplir con criterios más estrictos. Esto genera un nuevo escenario donde los automovilistas tendrán más herramientas para defenderse. La Suprema Corte estableció que no se pueden aplicar sanciones sin garantizar el derecho de audiencia del conductor. Esto implica que toda multa debe permitir una defensa clara antes de volverse definitiva. El fallo señala que muchos esquemas actuales no cumplen con este requisito, especialmente aquellos donde no hay notificación directa. En estos casos, la validez de la infracción puede ser cuestionada. Este criterio obliga a las autoridades a modificar sus procesos para asegurar transparencia. A partir de ahora, no bastará con emitir la multa: deberá acreditarse correctamente. Las fotomultas quedan en el centro de la discusión, ya que suelen aplicarse sin contacto directo con el conductor. Con el nuevo criterio, podrán ser impugnadas si no cumplen con el debido proceso. En particular, será clave demostrar si el conductor fue notificado de forma adecuada. Si esto no ocurre, la sanción puede perder validez legal. Esto no elimina las fotomultas, pero sí limita su aplicación automática. Las autoridades deberán reforzar los mecanismos de notificación para sostenerlas. El fallo fortalece la posición de los conductores frente a posibles sanciones indebidas. Ahora cuentan con más argumentos legales para cuestionar infracciones mal aplicadas. Sin embargo, las multas siguen vigentes cuando están correctamente fundamentadas. Respetar las normas de tránsito continúa siendo obligatorio. En este nuevo contexto, informarse y revisar cada infracción será clave. La diferencia estará en detectar cuándo una multa no cumple con los requisitos legales y puede ser impugnada.