“Franquiciar no es clonar un negocio, es construir un sistema”, asegura Jorge Valencia, CEO de Grupo Interfranquicias Latam y presidente del Instituto Latinoamericano de la Franquicia (ILAF). “La gente no compra —o no debería comprar— los mejores tacos, debería comprar un modelo de hacer dinero vendiendo tacos”. Valencia dice a El Cronista que el verdadero éxito de una franquicia no se mide por cuántas unidades vende, sino por cuántos franquiciatarios logra hacer rentables. “Si el franquiciante no está generando valor constante a su red, tarde o temprano el franquiciado se va y el modelo se rompe porque al final, una franquicia no es una marca, es una comunidad operando bajo una misma promesa”, agrega. Valencia asegura que no existe una cifra confiable de cuántas franquicias existen en el país, pero calcula que, el 74% de las franquicias son jóvenes en el mercado mexicano y la tasa de mortandad es del 74% antes del cuarto año de vida. “Es decir que no tienen experiencia en franquiciar y regularmente con menos de 5 unidades, por lo que no tienen mucha experiencia que compartir”, explica. Frente a este escenario, Valencia considera que falta mucho para llegar a la madurez en franquicias en Latinoamérica. “Yo diría que estamos en pañales y muy lejos de países líderes en franquicias como Estados Unidos, Francia o el mismo Brasil. No contamos con grandes redes de franquicias, cuando en Estados Unidos las emerging franchisors, que yo llamo franquicias jóvenes, son las que tienen 100 unidades, en México contamos con solo el 6% de marcas que cuentan con más de 10 años operando como franquicia y/o con mas de 100 unidades (según estudios realizados en el ILAF)”. Si bien las franquicias tienen tasas de supervivencia mayores que los negocios independientes, aún hay un alto porcentaje de mortandad que se explica, entre otras cosas, por factores como la falta de preparación o un mal diseño del modelo de franquicia. Según la experiencia de Valencia, los errores críticos suelen ser: Valencia enfatiza que veinte años de operar uno o varios restaurantes no son suficientes para sentar las bases para ser un franquiciante de éxito. “El error más común es pensar que franquiciar es vender unidades, cuando en realidad es construir y liderar una red de empresarios y hacerlos exitosos. Tu gerente de unidad no sirve para supervisar y apoyar una red de unidades franquiciadas, se requiere formar un nuevo equipo experto en franquicias y desarrollo de negocios”, afirma Valencia. La clave del éxito está en la preparación. Valencia asegura que se necesitan equipos profesionales que brinden servicios de asistencia a la red y la hagan crecer de forma rentable.