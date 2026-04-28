El calendario escolar en Colombia tendrá dos interrupciones clave en mayo que impactarán directamente la asistencia a clases en colegios públicos y privados. Se trata del viernes 1 de mayo y el lunes 18 de mayo, ambos reconocidos como festivos nacionales, lo que automáticamente suspende la jornada académica en todo el país. Aunque el titular puede sugerir una semana completa sin clases, en realidad se trata de dos fines de semana largos que, sumados, generan varios días de descanso distribuidos. La suspensión de clases responde a dos festivos oficiales del país. El primero corresponde al Día del Trabajo, que se conmemora cada 1 de mayo, mientras que el segundo es el Día de la Ascensión, una celebración religiosa que en Colombia se traslada al lunes siguiente para promover los llamados “puentes festivos”. Al tratarse de días feriados obligatorios, las instituciones educativas detienen sus actividades, tal como lo establece el calendario académico definido por las secretarías de educación. No se trata de una semana completa sin clases, pero sí de dos pausas importantes. El viernes 1 de mayo se une con el fin de semana (sábado 2 y domingo 3), formando un descanso de tres días. Luego, el lunes 18 de mayo genera otro puente festivo junto al sábado 16 y domingo 17. En total, los estudiantes tendrán dos fines de semana largos durante el mes, lo que puede dar la sensación de una pausa extendida, aunque las clases continúan con normalidad entre ambas fechas. Sí. El 1 de mayo es uno de los festivos más importantes del país, ya que conmemora la lucha histórica de los trabajadores por sus derechos laborales. Es un día de descanso obligatorio, por lo que no hay actividades académicas ni laborales en la mayoría de sectores. Aunque la fecha original de esta celebración religiosa varía, en Colombia se aplica la Ley Emiliani, que permite trasladar ciertos festivos al lunes siguiente para incentivar el turismo y el descanso. Por eso, el Día de la Ascensión se celebrará el lunes 18 de mayo, generando un nuevo puente festivo. Estos son los días festivos oficiales confirmados para 2026, incluyendo los que se trasladan a lunes: