El Gobierno puso en marcha una nueva Cocina del Bienestar, como parte de una estrategia para ampliar el acceso a alimentos nutritivos a bajo costo. El espacio ya opera y está abierto a cualquier persona que requiera una comida completa a precio accesible. La iniciativa forma parte de las políticas sociales enfocadas en combatir la inseguridad alimentaria. Con este modelo, se busca ofrecer una alternativa económica sin descuidar el valor nutricional de los alimentos. La nueva Cocina del Bienestar se ubica en la comunidad de San Buenaventura, una zona con alta densidad poblacional en Tlalnepantla. El espacio fue diseñado para atender a personas de todas las edades sin necesidad de cumplir requisitos estrictos. El acceso es universal, por lo que cualquier ciudadano puede acudir y recibir una comida completa. Esta apertura busca evitar barreras y garantizar que más personas puedan beneficiarse del programa. El servicio ya se encuentra en funcionamiento, con atención diaria para quienes lo necesiten. La ubicación estratégica permite atender a una gran cantidad de habitantes de la zona. El programa ofrece comidas completas que incluyen sopa o entrada, un guisado como plato fuerte, acompañamientos como arroz, frijoles o verduras, además de tortillas y agua fresca. Los menús están diseñados para ser balanceados y cubrir los principales grupos alimenticios. El costo es accesible para la población: el desayuno tiene un precio aproximado de 10 pesos, mientras que la comida completa ronda los 15 pesos. Esto permite que más personas puedan acceder a alimentos nutritivos sin un gasto elevado. Las porciones son suficientes para una alimentación diaria adecuada, con preparaciones caseras y supervisadas para garantizar calidad. El objetivo es ofrecer una opción económica sin sacrificar el valor nutricional. La creación de estas cocinas responde a una estrategia más amplia para combatir la inseguridad alimentaria. El objetivo es garantizar que más personas tengan acceso a alimentos dignos y nutritivos. Este tipo de espacios también busca fortalecer el tejido social, al convertirse en puntos de encuentro comunitario. La atención abierta fomenta la inclusión y el apoyo entre vecinos. Con la apertura de nuevas sedes, el gobierno apunta a ampliar la cobertura del programa. La meta es replicar este modelo en otras zonas con alta demanda alimentaria.