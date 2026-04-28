La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que la ministra Loretta Ortiz Ahlf solicitó licencia temporal por motivos de salud, por lo que se ausentará de las sesiones del Pleno y labores jurisdiccionales. El comunicado precisa que “no participará en las sesiones del Pleno de la SCJN ni en sus funciones jurisdiccionales hasta el 10 de mayo del presente año”, conforme al periodo autorizado por el máximo tribunal. La ausencia de la ministra implica una pausa en su intervención directa en discusiones, votaciones y resolución de asuntos jurisdiccionales asignados a su ponencia dentro del Pleno, mientras permanezca vigente la licencia concedida. La SCJN señaló que la licencia fue otorgada “en estricto apego a las disposiciones vigentes”, con fundamento constitucional, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y reglamentos internos aplicables. El Alto Tribunal prevé su regreso una vez concluido el periodo autorizado y afirmó que “cualquier actualización será comunicada oportunamente”, mientras se mantiene la expectativa sobre los asuntos pendientes bajo su responsabilidad. Loretta Ortiz Ahlf es una jurista, académica y ministra de la Suprema Corte reconocida por su enfoque en derechos humanos, justicia social y transformación judicial, con una trayectoria centrada en acercar la justicia a sectores históricamente vulnerables. Es abogada por la Escuela Libre de Derecho, maestra por la Universidad Iberoamericana y doctora por la UNED de España con mención cum laude, además de integrar el Sistema Nacional de Investigadores en Nivel III. La carrera de la ministra Loretta Ortiz Ahlf combina docencia, producción académica y servicio público de alto nivel; fue diputada federal, consejera de la Judicatura Federal y ministra desde 2021, consolidando una visión garantista enfocada en derechos sociales.