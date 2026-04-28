El clima sufrirá un giro brusco en las próximas horas debido a la llegada de un sistema frontal que impactará a más de la mitad del territorio nacional. Autoridades meteorológicas ya anticipan condiciones severas que combinarán frío intenso, lluvias y vientos de gran intensidad. Este fenómeno, asociado al Frente Frío 47, se extenderá rápidamente, afectando tanto a regiones del norte como del centro y oriente del país. La interacción con otros sistemas atmosféricos potenciará sus efectos, generando un escenario de riesgo en varias entidades. El Frente Frío 47 avanzará con una masa de aire polar que provocará un fuerte descenso de temperaturas. En el norte, Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas tendrán heladas de hasta -5 °C, además de condiciones gélidas en zonas serranas de Nuevo León y San Luis Potosí. En paralelo, habrá lluvias fuertes en el centro y oriente, afectando a Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México. En el sureste, Oaxaca, Chiapas y Tabasco registrarán precipitaciones intensas con descargas eléctricas y posible granizo, lo que podría provocar encharcamientos e inundaciones. El evento de “Norte” impactará la costa del Golfo de México, con ráfagas intensas en Tamaulipas y Veracruz que podrían alcanzar niveles peligrosos. El fenómeno se extenderá hacia el sureste, afectando también a Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde se prevé oleaje elevado y condiciones adversas en zonas costeras. Estas ráfagas incrementarán la sensación térmica y podrían provocar caída de árboles, anuncios y cortes de energía eléctrica. En el norte del país, además, se esperan tolvaneras que reducirán la visibilidad en carreteras y aumentarán el riesgo de accidentes. El descenso térmico será generalizado, con ambiente frío a muy frío por las noches y heladas persistentes en zonas altas, especialmente del norte. Ante este escenario, se recomienda abrigarse, evitar la exposición prolongada al frío y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas vulnerables. En regiones con lluvias, se deben extremar precauciones por encharcamientos y deslaves, además de mantenerse informado por canales oficiales. Evitar cambios bruscos de temperatura y tomar medidas en el hogar será clave, ya que la combinación de viento, lluvia y frío intensifica el riesgo.