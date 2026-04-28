Las acciones de Volaris, aerolínea mexicana de bajo costo, cayeron 0.62% para cotizar en 12.77 pesos por unidad (Ciudad de México, 8:05 horas) en la Bolsa Mexicana de Valores, luego de dar a conocer sus resultados del primer trimestre de 2026, que reflejaron el impacto del incremento en los precios de la turbosina, en un contexto de incertidumbre económica. El reporte financiero mostró que los ingresos crecieron 13.5%, para ubicarse en 770 millones de dólares; sin embargo, la pérdida neta se amplió a 71 millones de dólares, desde los 51 millones reportados en el mismo periodo del año previo. “Estamos respondiendo con agilidad ante la volatilidad en los precios del combustible, aprovechando la flexibilidad de nuestro modelo mediante ajustes de capacidad, optimización de la red y ajustes de precios selectivos, los cuales han sido bien absorbidos, con una demanda que se mantiene resiliente en nuestros mercados”, dijo Enrique Beltranena, director general de la compañía. El directivo agregó que la aerolínea continúa operando desde una posición de “fortaleza”, respaldada por una red más diversificada y una gestión disciplinada de la flota. En el periodo, el UAFIDAR se ubicó en 177 millones de dólares, lo que representó una caída de 12.8%. A su vez, el margen UAFIDAR se situó en 22.9%, una disminución de 6.9 puntos porcentuales, de acuerdo con el reporte. En cuanto al tráfico, la aerolínea registró un incremento de 1.9% en pasajeros por milla, que totalizaron 7,601 millones, principalmente en el mercado doméstico. Al cierre del trimestre, Volaris incrementó su flota de 145 a 155 aeronaves, según el documento. De cara al resto del año, Beltranena señaló que la compañía buscará priorizar la rentabilidad, apoyada en mejoras en la productividad de la flota, conforme se normaliza la disponibilidad de motores. “Confiamos en nuestra capacidad para adaptarnos a un entorno cambiante, gracias a la flexibilidad de nuestras operaciones y nuestro plan de flota, mientras posicionamos al negocio para generar valor en el largo plazo”, añadió.