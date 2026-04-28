El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció un cambio significativo en el horario del Metro. Por ello, si estás pensando en aprovechar el feriado puente del Día del Trabajo, las autoridades sugieren tener algunos cambios en el transporte público. Se acerca un fin de semana largo con motivo del Día del Trabajo, ya que este año el 1 de mayo cae en viernes. Para quienes transiten la capital del país, es clave tener en cuenta los cambios que habrá en el Metro CDMX. Al tratarse de un día de descanso obligatorio, establecido en el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los servicios de movilidad ajustan sus horarios. El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que operará con horario de día festivo, es decir, el mismo que los domingos: de 07 a 00. Durante esa jornada, se permitirá el ingreso con bicicleta a lo largo de todo el día. A diferencia de los días entre semana, cuando solo se puede a partir de las 22, esta medida facilita los traslados hacia parques y ciclovías. El Metrobús también funcionará con horario de domingo en sus líneas 1 a 6, de 05 a 00. En el caso de la Línea 7, que recorre de Campo Marte a Indios Verdes, podría extender su servicio hasta la 01, siempre que las condiciones del tránsito lo permitan. En sí, el Día del Trabajador se considera asueto nacional para los trabajadores a nivel nacional. No obstante, la legislación laboral señala que tiene derecho a recibir un pago triple, es decir, su salario diario normal más un doble adicional. Dicha disposición está respaldada por el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, mientras que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo detalla que el pago debe incluir tanto el salario ordinario como la compensación extra correspondiente. De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la SEP, habrá cinco fechas sin actividades escolares, incluyendo el Consejo Técnico Escolar. Algunas coinciden con fines de semana, lo que permite planear escapadas cortas: Cada una de estas fechas representan una buena oportunidad para organizar un descanso o salida en familia. Para más información, se sugiere ingresar al sitio web oficial del organismo.