Durante marzo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó su reporte semanal sobre la disponibilidad de citas en distintas oficinas del país. El informe revela que algunas sucursales del SAT están registrando un nivel de disponibilidad muy bajo, lo que podría complicar la realización de varios trámites presenciales en las próximas semanas. La advertencia no es menor. Muchos contribuyentes dependen de una cita presencial en el SAT para completar procedimientos que todavía no pueden hacerse en línea. Sin un turno disponible, algunos procesos administrativos pueden retrasarse más de lo previsto. En este contexto, el organismo fiscal pidió a los usuarios revisar con anticipación la disponibilidad de citas y planificar cualquier gestión. De lo contrario, podrían encontrarse con demoras importantes para acceder a una oficina del SAT. De acuerdo con el reporte oficial del SAT, varias oficinas presentan niveles reducidos de disponibilidad de citas. En algunos casos, el tiempo estimado para conseguir turno supera los 21 días hábiles, lo que implica que los contribuyentes deberán esperar varias semanas. La situación más crítica se registra en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde la oficina MST Playa del Carmen presenta apenas 1% de disponibilidad, una de las cifras más bajas reportadas en el sistema de citas del organismo. Esto implica que habrá más de 21 días de demora para conseguir un turno, lo que podría conducir a los ciudadanos a obtener una cita recién a fines de marzo o principios de abril. Además, otras oficinas del país registran disponibilidad media cercana al 5%, lo que significa que los tiempos de espera pueden variar entre 11 y 20 días hábiles. Entre las sedes con esta situación aparecen: Estos niveles no implican cierre total de oficinas, pero sí una limitación importante en la disponibilidad de turnos presenciales. El principal problema para los contribuyentes es que varios trámites del SAT todavía requieren acudir a una oficina, por lo que dependen completamente de obtener una cita disponible. Uno de los procedimientos más comunes es la inscripción al RFC de personas morales, necesaria para constituir formalmente una empresa. En este caso, el representante legal debe presentarse con la documentación correspondiente para validar el registro. También existen otros trámites que sólo pueden resolverse presencialmente, especialmente cuando el sistema no permite realizarlos por internet o se necesita verificar la identidad del contribuyente. Ante esta situación, el SAT recomienda revisar constantemente el sistema de citas, ya que la disponibilidad puede cambiar cada semana y liberar nuevos espacios para los contribuyentes que necesiten acudir a una oficina.