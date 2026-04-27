El Gobierno de Colombia confirmó que, por el feriado del 1 de mayo, Día del Trabajo, las sucursales de Banco Agrario y Bancolombia no prestarán atención al público. La medida no es excepcional: corresponde al calendario bancario habitual que rige para los feriados nacionales. La suspensión de la atención presencial facilita la operación logística del feriado, una fecha tradicional en el país. Por ello, los usuarios deberán anticipar trámites que requieran asistencia en ventanilla, pagos presenciales o diligencias que no puedan realizarse por canales digitales. Con la cercanía del festivo, muchos ciudadanos revisan qué servicios estarán disponibles y cómo funcionarán los bancos durante este día. Aunque las oficinas permanecerán cerradas, los sistemas virtuales operarán con normalidad. Durante el día de cierre bancario, los usuarios podrán: Estos canales permiten efectuar pagos, transferencias, consultas de saldo y movimientos sin necesidad de acudir a una sede física. Es recomendable utilizar estos servicios anticipadamente para evitar congestiones, especialmente en los días previos al feriado. El 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, una fecha que honra la lucha histórica de los trabajadores por mejores condiciones laborales, como la jornada de ocho horas. Es un feriado oficial en Colombia y en muchos países del mundo. Durante el día de cierre, todas las gestiones presenciales quedarán suspendidas. Entre los trámites más afectados están: Por esta razón, los bancos recomiendan adelantar cualquier trámite urgente antes del cierre y no dejar movimientos importantes para última hora.