El calendario escolar en México tendrá una pausa más extensa de lo habitual en los próximos días. Mientras en gran parte del país habrá un puente por el feriado del Día del Trabajo, en una entidad el descanso se prolongará más de lo esperado. La confirmación ya generó expectativa entre miles de familias, ya que el lunes 4 de mayo también permanecerán suspendidas las clases para un grupo específico de estudiantes. Esto permitirá que algunos alumnos acumulen varios días consecutivos sin acudir a las aulas. Con las vacaciones de verano todavía lejanas, mayo de 2026 se perfila como uno de los meses con más puentes y suspensiones escolares. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya dio a conocer las fechas clave del calendario. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la suspensión de clases del viernes 1 de mayo de 2026 por la conmemoración del Día del Trabajo. Al caer en viernes, este feriado genera automáticamente un puente de tres días en todo México para estudiantes de nivel básico. En la mayoría de los estados, las actividades escolares se retomarán el lunes 4 de mayo. Sin embargo, no en todos los casos ocurrirá así. Además, el martes 5 de mayo también habrá suspensión de clases por la conmemoración de la Batalla de Puebla. Esto provocará una semana con menos actividad para miles de alumnos, ya que algunos solo asistirán un día antes de volver a descansar. En Aguascalientes, el calendario escolar fue modificado oficialmente debido a la Feria Nacional de San Marcos. Por esta razón, las clases permanecerán suspendidas hasta el lunes 4 de mayo, inclusive. De esta manera, los estudiantes de esa entidad no volverán a las aulas hasta el martes 5 de mayo. El periodo de descanso comenzó desde el lunes 20 de abril y, al sumar los fines de semana, algunos alumnos acumularán 17 días consecutivos sin clases. Las autoridades locales señalaron que este ajuste busca permitir la participación de estudiantes y familias en una de las festividades más importantes del estado. Al mismo tiempo, aseguraron que no se verá afectado el cumplimiento del ciclo escolar. Cabe destacar que después del receso de Semana Santa, mayo es el mes que concentra más pausas dentro del calendario escolar SEP 2026, en la antesala del cierre de un nuevo ciclo lectivo. Esto obliga a muchas familias a reorganizar actividades, viajes y cuidados de menores. Las fechas más importantes son: Aunque la SEP mantiene un calendario oficial para todo México, cada estado puede hacer ajustes según sus necesidades locales. Por ello, se recomienda consultar los comunicados oficiales de las autoridades educativas