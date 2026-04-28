La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, SGIRPC, informó que, de acuerdo con el radar meteorológico, se registran lluvias ligeras en distintas zonas de la Ciudad de México, acompañadas de condiciones que podrían derivar en caída de granizo en algunas demarcaciones. Aunque el pronóstico del clima indica que las precipitaciones podrían disminuir en una o dos horas, las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que el granizo puede provocar afectaciones rápidas en vialidades, viviendas y automóviles. Las lluvias se concentran principalmente en el poniente, centro y sur de la capital, con actividad que podría intensificarse de forma puntual. El monitoreo señala que varias alcaldías presentan condiciones para precipitación con granizo. Entre las demarcaciones con reporte de lluvias y riesgo potencial se encuentran: Las autoridades destacan que, aunque la intensidad actual es ligera, la formación de granizo puede ocurrir de manera repentina, generando superficies resbalosas y visibilidad reducida. Protección Civil emitió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos tanto en el hogar como al conducir, especialmente ante la posibilidad de granizo que puede dañar techos, cristales y vehículos. Las autoridades reiteran que la situación está en constante monitoreo y llaman a la población a seguir las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana.