La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un aviso dirigido a las personas que planean viajar a Estados Unidos en los próximos meses. La dependencia pidió prestar especial atención a ciertas actividades que suelen realizar los turistas durante sus visitas al país. El llamado está relacionado con una práctica muy común entre viajeros que visitan destinos populares como Miami o Nueva York. Ante esta situación, las autoridades recomendaron informarse previamente para evitar contratiempos durante el viaje. La Secretaría de Relaciones Exteriores advirtió sobre las posibles consecuencias de utilizar una visa de turista con fines distintos a los permitidos. Las autoridades señalaron que emplear este documento migratorio para actividades con fines de lucro puede derivar en consecuencias. En particular, advirtieron que comprar productos con la intención de revenderlos podría considerarse un uso indebido, lo que incluso podría provocar sanciones como la cancelación de la visa estadounidense. Cabe recordar que la visa de turista está destinada únicamente a permitir el ingreso temporal al país por motivos de recreación, turismo o para visitar a familiares. Este permiso no autoriza a trabajar ni a realizar actividades comerciales orientadas a obtener ganancias. Muchos viajeros suelen visitar los outlets para comprar productos a precios más bajos durante su estancia. No obstante, es importante tener en cuenta que la visa de turista no autoriza realizar actividades comerciales, entre ellas adquirir mercancía con el objetivo de revenderla. Cuando este documento se utiliza con ese tipo de fines, las autoridades pueden considerarlo un uso indebido del visado. Esta situación podría acarrear diversas consecuencias, como por ejemplo: Además del uso indebido de la visa de turista para realizar actividades laborales o comerciales, existen diversas circunstancias que pueden llevar a las autoridades migratorias de Estados Unidos a revocar este tipo de visado. Entre las causas más comunes se encuentran: A su vez, existen situaciones específicas que, aunque no siempre son tan conocidas, también pueden afectar de manera negativa el estatus migratorio de los visitantes. Entre ellas, destacan: