Los estudiantes de educación básica en Puebla tendrán cuatro días consecutivos sin clases, del 13 al 16 de marzo, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Más de un millón de alumnos de preescolar, primaria y secundaria asistirán a su último día de clases el jueves 12 de marzo, y retomarán actividades hasta el martes 17, tras un fin de semana largo. Conoce los detalles del cronograma escolar 2025-2026 y prepárate para descansar varios días. Ten en cuenta los motivos detrás de esta oportunidad. El viernes 13 de marzo los docentes realizarán el registro de calificaciones correspondientes al segundo periodo de evaluación, mientras que el lunes 16 de marzo se suspenderán labores a nivel nacional por el Natalicio de Benito Juárez, fecha considerada de descanso obligatorio y que conmemora oficialmente el 21 de marzo. De esta forma, los estudiantes disfrutarán de un receso que abarcará del viernes 13 al lunes 16 de marzo, antes de regresar a las aulas el martes 17. Esta fecha conmemora el legado de Benito Juárez, quien fue presidente de México y una figura fundamental en la consolidación del constitucionalismo y del Estado laico en el país. Su célebre frase “El respeto al derecho ajeno es la paz” se mantiene como uno de los principios más representativos de la vida republicana mexicana. En caso de que algún trabajador deba laborar durante esa jornada, la legislación establece que deberá recibir un pago adicional doble, lo que en la práctica equivale a cobrar triple salario por ese día trabajado. El calendario escolar también contempla otras pausas durante el mes. Entre el 23 y el 26 de marzo se realizará el registro y la entrega de resultados de evaluación del bimestre, y el 27 de marzo volverán a suspenderse las clases por la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE). Tras esa jornada, comenzará prácticamente el periodo vacacional de Semana Santa, programado del 30 de marzo al 10 de abril, por lo que los alumnos regresarán a clases hasta el lunes 13 de abril para continuar con el ciclo escolar 2025-2026. Ante estas fechas, las autoridades educativas recomiendan a madres y padres de familia organizar con anticipación actividades recreativas o de apoyo escolar durante los días de descanso.