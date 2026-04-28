El Gobierno de España establece solo 14 feriados nacionales de los cuales 12 son a nivel nacional y dos elegidos por las comunidades autonómicas. Sin embargo, existen otras festividades en el país en las que se conmemoran fechas destacadas. Durante este martes, 28 de abril de 2026, el pueblo español festeja El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, un día no festivo que se celebra cada martes, 28 de abril de 2026 para mantener viva la historia de España. El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, celebrado el 28 de abril, es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que busca promover condiciones laborales seguras y saludables. Esta conmemoración se centra en la importancia de generar un ambiente de trabajo digno, además de rendir homenaje a las víctimas de accidentes laborales y enfermedades profesionales. A través de una campaña internacional, se busca elevar la conciencia sobre la seguridad en el trabajo. Este día tiene como objetivo primordial la prevención de accidentes y enfermedades laborales, enfatizando la necesidad de establecer una cultura de seguridad. Al mostrar la magnitud de los problemas relacionados con la seguridad en el trabajo, se pretende incentivar a empresas y trabajadores a adoptar medidas que reduzcan las muertes y lesiones en el entorno laboral, fomentando un espacio de trabajo seguro. El origen de esta celebración radica en la búsqueda de respuestas a las necesidades laborales de quienes han sido afectados por accidentes o enfermedades en el trabajo. Se busca crear una conciencia social que minimice riesgos y daños y también ofrece una oportunidad para honrar a las víctimas de accidentes laborales. La OIT subraya la responsabilidad de los empleadores en asegurar un empleo digno, libre de riesgos que afecten la integridad de los trabajadores. Para celebrar el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, es fundamental participar en las actividades organizadas por la OIT, que cada año promueve diferentes campañas alrededor del mundo. Estas iniciativas suelen incluir talleres, conferencias y eventos de concienciación, donde se discuten temas cruciales relacionados con la seguridad laboral y la prevención de riesgos. La participación activa en estas actividades ayuda a difundir la importancia de un ambiente laboral seguro y saludable. Además, los sindicatos organizan la Jornada Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados, donde se rinde homenaje a las víctimas de accidentes laborales y enfermedades profesionales. A través de movilizaciones y campañas, se busca elevar la conciencia sobre la seguridad en el trabajo y honrar a aquellos que han sufrido en el desempeño de sus funciones. Celebrar este día es una oportunidad para reivindicar derechos laborales y fomentar un compromiso colectivo hacia un trabajo más seguro y digno.