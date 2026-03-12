El calendario de pagos de la Pensión Bienestar que mantiene fijado en sus canales oficiales de comunicación el banco más famoso de México, tiene marcado un día sin depósitos para los adultos mayores del país. Se trata de una jornada de marzo en la que no se contemplan transferencias a los beneficiarios de la asistencia económica más popular del territorio azteca. Antes del inicio de las vacaciones por Semana Santa, y previamente a que concluyan las entregas de dinero del bimestre marzo-abril, se mantiene inamovible la fecha en que no se dispersarán los recursos a jubilados y pensionados. El mes de marzo transcurrirá con varios días de descanso para la comunidad de la República Mexicana. Entre ellos, figura el viernes 27, una jornada en la que habrá un receso de actividades para los estudiantes del país. Al ser el último viernes del mes de un ciclo lectivo vigente, se encuentra programado el Consejo Técnico Escolar (CTE). Estas sesiones se llevan a cabo el último viernes de cada mes y están destinadas a que docentes y directivos realicen trabajos de planeación, evaluación y análisis del avance académico de los estudiantes. Por esa razón, el alumnado no debe acudir a las aulas. Tras la jornada de CTE, se dará comienzo a las vacaciones por Semana Santa, un período de receso muy importante para algunos sectores de la población. Concretamente, la fecha de inicio de descanso está programada para el lunes 30 de marzo, con fecha de finalización el domingo 12 de abril. En el calendario litúrgico católico, el Jueves Santo caerá el 2 de abril y el Viernes Santo el 3 de abril. Sin embargo, el día de descanso obligatorio que aplicará para toda la población mexicana y afectará las actividades y servicios públicos en el territorio azteca será a mediados del corriente mes. Se trata de una fecha que los jubilados mantienen en su agenda ya que retrasará los pagos de algunas pensiones. El retraso de los pagos de la Pensión Bienestar se generará por el feriado del lunes 16 de marzo, descanso obligatorio que se trasladó para conmemorar en 2026 el natalicio de Benito Juárez. Aunque la fecha histórica es el 21 de marzo, el día de receso se traslada al lunes para formar puente turístico. Este ajuste está contemplado por el Gobierno de México para toda la población y se alinea con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP). De esta manera, los días 14, 15 y 16 de marzo conforman un fin de semana largo para estudiantes de educación básica. Además de los estudiantes del territorio azteca, otro sector de la población que se verá afectado en su rutina diaria es el de edad más avanzada que cobre la Pensión Bienestar. Debido a que los bancos permanecerán cerrados durante esta fecha, no se llevarán a cabo depósitos de ningún programa social. En función del calendario que difundió el Banco del Bienestar, los pagos a los beneficiarios de la Pensión Bienestar se retomarán el martes 17 de marzo. Durante la próxima semana, cobrarán aquellos adultos mayores que se apelliden con algunas de las siguientes letras: