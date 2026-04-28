El calendario escolar en México tendrá una modificación importante durante mayo de 2026 y ya comenzó a generar dudas entre madres, padres de familia y estudiantes. Aunque el viernes 1 de mayo está marcado como suspensión oficial de clases por el Día del Trabajo, en algunas entidades el descanso será más largo de lo habitual. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó varias fechas clave dentro del calendario escolar, y una de ellas podría provocar que miles de alumnos pasen varios días consecutivos sin acudir a las aulas. En ciertos casos, incluso, la actividad escolar se reducirá a solo una jornada antes de otro descanso. Mientras las vacaciones de verano todavía están lejos, mayo se perfila como uno de los meses con más pausas para alumnos de educación básica. Entre puentes, feriados y ajustes estatales, habrá regiones del país donde el regreso a clases no será inmediato. La SEP informó que el viernes 1 de mayo de 2026 habrá suspensión de clases en todo México por la conmemoración del Día del Trabajo, fecha considerada descanso obligatorio. Al caer en viernes, se forma automáticamente un puente de tres días junto con el sábado 2 y domingo 3 de mayo. En la mayoría de los estados, los alumnos deberán regresar a clases el lunes 4 de mayo. Sin embargo, el descanso no terminará ahí para todos. El martes 5 de mayo también está contemplado como suspensión de actividades escolares por la conmemoración de la Batalla de Puebla. Esto provocará que muchos estudiantes solo tengan clases un día en esa semana o, dependiendo de su estado, incluso ninguno. En el caso de Aguascalientes, las autoridades educativas realizaron un ajuste oficial en el calendario escolar debido a la Feria Nacional de San Marcos, una de las celebraciones más importantes del estado. Por esta razón, las clases permanecerán suspendidas también el lunes 4 de mayo, lo que extiende el descanso hasta enlazar con la suspensión del martes 5 de mayo. Además, el receso en esa entidad comenzó desde el 20 de abril, por lo que, sumando fines de semana y días inhábiles, algunos estudiantes podrían acumular hasta 17 días consecutivos sin clases. Las autoridades locales señalaron que esta modificación busca que las familias puedan participar en las actividades de la feria sin afectar el cumplimiento del ciclo escolar. Después del periodo vacacional de Semana Santa, mayo será uno de los meses con más descansos para estudiantes de nivel básico en México. Estas son las fechas confirmadas en el calendario escolar SEP 2026: Aunque la SEP publica un calendario oficial para todo el país, cada estado puede hacer ajustes dependiendo de celebraciones locales o necesidades administrativas. Por ello, las autoridades recomiendan a madres, padres y tutores consultar los comunicados oficiales de cada entidad para conocer si habrá cambios adicionales en la suspensión de clases durante mayo.