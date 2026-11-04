La SEP de Puebla confirma cambio de horario de clases por el invierno.

Las escuelas públicas y particulares de educación básica en Puebla ya aplican el horario de invierno .

Desde el martes 3 de noviembre de 2026, los planteles modificaron sus horarios de entrada y salida para reducir la exposición al frío durante las primeras horas del día y al finalizar las clases.

La medida de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal contempla a estudiantes desde educación inicial hasta secundaria y permanecerá vigente hasta el 26 de febrero de 2027.

¿Cuáles son los nuevos horarios de entrada y salida?

El ajuste consiste en atrasar 30 minutos los horarios escolares. El horario de invierno establece diferentes jornadas según el nivel educativo y el turno.

Estos son los horarios que deberán considerar las familias durante los próximos meses:

Educación inicial escolarizada: de 08:30 a 15:30 horas.

Preescolar: turno matutino, de 09:30 a 12:30 horas; turno vespertino, de 13:30 a 16:30 horas.

Primaria: turno matutino, de 08:30 a 13:30 horas; turno vespertino, de 13:45 a 18:30 horas.

Secundaria general: turno matutino, de 07:30 a 13:30 horas; turno vespertino, de 13:40 a 19:30 horas.

Secundaria técnica: turno matutino, de 07:30 a 13:45 horas; turno vespertino, de 14:00 a 20:00 horas.

Las escuelas de Puebla corren media hora la entrada y salida a clases para combatir las bajas temperaturas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué otras medidas aplicarán las escuelas durante el horario de invierno?

Además del ajuste en las jornadas, la SEP de Puebla permitirá que los estudiantes utilicen prendas adicionales al uniforme para protegerse de las bajas temperaturas.

Ante le inicio del horario de invierno en las escuelas de educación obligatoria del estado, el Gobierno de Puebla recordó a madres, padres y tutores, a través de las redes sociales “que las y los estudiantes pueden llevar prendas complementarias al uniforme para proteger su salud ante las bajas temperaturas”.

Entre ellas se encuentran:

chamarras

suéteres

bufandas

gorros

gorras

guantes.

“O cualquier otra vestimenta que los proteja de las bajas temperaturas”, detalló el comunicado oficial.

Los directivos también deberán procurar que los salones estén abiertos antes de la llegada del alumnado, con el objetivo de evitar que niñas, niños y adolescentes esperen a la intemperie.

Asimismo, las actividades de educación física y otras que se realicen al aire libre podrán trasladarse a espacios protegidos, según las condiciones climáticas y las decisiones de cada plantel.

El horario de invierno permanecerá vigente en Puebla hasta el 26 de febrero de 2027.