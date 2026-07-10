Un vuelo de Ryanair con destino a Alemania debió aterrizar de emergencia en Grecia después de que una ventanilla se desprendiera en pleno ascenso.

Un vuelo de Ryanair con destino a Alemania debió aterrizar de emergencia en Grecia después de que una ventanilla se desprendiera en pleno ascenso. El incidente dejó a un pasajero de 61 años parcialmente expulsado de la cabina y obligó a la tripulación a regresar al aeropuerto de Tesalónica.

El Boeing 737, operado por Malta Air para Ryanair, había despegado con destino a Memmingen cuando, según las primeras investigaciones, una pieza que se desprendió del motor impactó contra una de las ventanillas. El golpe provocó la despresurización de la cabina y el piloto activó el protocolo de emergencia para regresar al punto de partida.

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¿Qué ocurrió durante el vuelo?

Una pasajera describió la escena como un momento de pánico. “ La cabeza y los hombros de un pasajero estaban fuera de la ventanilla. Afortunadamente, no se había quitado el cinturón de seguridad ”, declaró a medios locales, según reprodujo Bloomberg.

De acuerdo con la información difundida por medios griegos y confirmada por fuentes consultadas por Reuters, el hombre, un ciudadano serbio de 61 años, quedó parcialmente succionado hacia el exterior debido a la diferencia de presión. El resto de los pasajeros y miembros de la tripulación lograron sujetarlo y devolverlo al interior del avión.

El pasajero fue trasladado a un hospital con quemaduras por fricción y será sometido a estudios para determinar si sufrió fracturas durante el episodio.

¿Qué dijo Ryanair y qué investigan las autoridades?

Ryanair confirmó únicamente que uno de los pasajeros necesitó asistencia médica después de que la aeronave aterrizara con normalidad en el aeropuerto de Tesalónica. La compañía no detalló las causas del incidente ni explicó cómo se produjo la rotura de la ventanilla.

¿Qué dijo Ryanair y qué investigan las autoridades? EFE

Mientras tanto, la aeronave permanece en tierra para ser inspeccionada por las autoridades griegas. Los investigadores analizan si el desprendimiento de una pieza del motor fue el origen del accidente.

Según los registros de FlightRadar24, el mismo avión también había regresado a Tesalónica la noche anterior poco después de despegar rumbo a Sarajevo, aunque hasta el momento no se informó si ambos episodios guardan alguna relación. Ryanair indicó que un avión de reemplazo trasladó posteriormente a los pasajeros hasta su destino en Alemania.