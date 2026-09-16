Invento histórico | Despegó el primer avión comercial capaz de llegar a cualquier lugar del planeta sin escalas y cambiar la aviación para siempre.

Una de las principales molestias para los pasajeros al viajar en avión son las escalas programadas durante el trayecto, ya que implican más tiempo de espera, conexiones y demoras antes de llegar al destino final. Además, estos cortes en la ruta representan mayores costos operativos para las aerolíneas, debido al consumo adicional de combustible y la planificación logística necesaria.

Ante esta situación, la industria aeronáutica trabaja en nuevas alternativas para reducir las paradas intermedias. Una de ellas es el Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range), un modelo desarrollado para realizar vuelos de larga distancia sin escalas y ampliar las posibilidades del transporte aéreo internacional. La aeronave realizó su primer despegue el 2 de junio, marcando un nuevo avance en la búsqueda de conexiones más rápidas y eficientes.

Despegó el primer avión comercial capaz de llegar a cualquier lugar del planeta sin escalas: ¿Cómo funciona el invento del siglo?

Este avión se diferencia de las maquinarias promedio por su capacidad para transportar combustible. El Airbus tiene un depósito adicional trasero que almacena alrededor de 20.000 litros más, lo que permite hacer más horas de vuelo sin tener que hacer escalas intermedias.

el primer avión diseñado con el potencial para terminar con las escalas intermedias para siempre Huang Zongxing

A su vez, esto significa que el avión tiene capacidad para soportar más peso. Se incorporan refuerzos que le permiten funcionar con aproximadamente 308 toneladas, sin comprometer la seguridad ni el rendimiento. Además, se propone consumir menos combustible por pasajero y kilómetro recorrido.

¿Para cuántos pasajeros tiene capacidad?

El Airbus tiene capacidad para llevar a 238 pasajeros. Si bien es una cifra baja para una nave de este tamaño, tiene más espacio para que los pasajeros puedan caminar, estirarse e hidratarse durante el vuelo.

¿Cuánto es el tiempo máximo de viaje?

El tiempo máximo de viaje es de 22 horas. Esta duración de vuelo es posible por la altitud que mantiene el avión, cercana a los 12.000 metros, donde el aire es más delgado y la resistencia aerodinámica es más baja.

Adicionalmente, los sistemas electrónicos gestionan constantemente la velocidad, la altitud y el consumo para optimizar la eficiencia.

¿Cuándo comienza a operar?

El Airbus A350-1000ULR será entregado a la aerolínea Qantas para abril de 2027. La empresa australiana tiene encargadas 12 unidades de este modelo que pondrá en marcha con el Proyecto Sunrise.

No obstante, antes de ofrecer un servicio comercial, debe completar las pruebas iniciadas el 2 de junio de 2026.