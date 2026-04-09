Los cierres temporales en el kilómetro 20 de la autopista México-Puebla, en dirección a Angelópolis, están provocando complicaciones en la movilidad de los habitantes de la alcaldía Iztapalapa y del municipio de Los Reyes La Paz. Debido a las obras complementarias del Trolebús Santa Marta-Chalco, los tiempos de traslado incrementaron de forma notable. Las autoridades federales y del Estado de México, a través de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem), confirmaron que los trabajos corresponden a la implementación de estructuras metálicas en la estación La Virgen - La Caldera. Conoce los detalles del corte vial y evita problemas al trasladarte dentro del estado. Los cierres parciales se llevaron a cabo entre las 08 y 18 en distintos periodos -del 30 de marzo al 1 de abril y del 6 al 7 de abril-, lo que obligó a los conductores a transitar en carriles laterales y tomar desvíos. En la zona es constante la presencia de maquinaria pesada y unidades involucradas en la obra. Además, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México se mantiene en el sitio para resguardar el área, mientras que la señalización advierte a los automovilistas sobre la presencia de trabajadores y equipo. A la altura de la estación La Virgen, un vehículo ocupa uno de los carriles centrales, reduciendo la capacidad de circulación y generando mayores congestiones. Las obras forman parte de la etapa final de construcción de la línea de trolebús, cuyo objetivo es mejorar la conectividad en el oriente del Valle de México. Vecinos de la zona reportan inconvenientes en trayectos cotidianos, con retrasos de hasta una hora adicional, ya que deben desplazarse hasta el Puente Rojo para poder dirigirse hacia sus domicilios, ubicados cerca de La Virgen. Ante esta situación, las autoridades recomiendan planificar sus recorridos con anticipación y considerar rutas alternas, como la carretera federal México-Puebla. Como parte de estas obras, Sitramytem instalará un piso metálico tipo rejilla en el kilómetro 20 de la autopista, elemento necesario para garantizar la operación segura del sistema. En la actualidad, también se construyen tres estaciones sobre el viaducto elevado, trabajos que corresponden a la fase final del proyecto, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México, encargada de la ejecución de toda la línea.