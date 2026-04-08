Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío 43 se desplazará sobre la península de Yucatán y, al interactuar con un canal de baja presión en el sureste del país, provocará lluvias muy intensas en Chiapas, precipitaciones fuertes en Oaxaca y chubascos en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Al mismo tiempo, una masa de aire polar modificará de forma gradual sus características, lo que favorecerá un aumento paulatino de las temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente del país. No obstante, aún se prevén térmicas bajo cero en algunas regiones entre el martes 7 y el jueves 9 de abril. Conoce los detalles del reporte oficial del SMN y mantente alerta frente a las advertencias de las autoridades. La presencia de canales de baja presión en el occidente y sureste, junto con la entrada de humedad del Pacífico y el Golfo de México, generará lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo en zonas del centro, oriente y sureste del país. En cuanto al frío, se esperan: Aunque continuará la ola de calor en lugares como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, también persistirán condiciones frías en algunas regiones: Además, se prevén temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C en zonas altas de Zacatecas y Puebla durante la madrugada del viernes 10 de abril.