Tras las vacaciones de Semana Santa, los estudiantes se preparan para disfrutar de un nuevo fin de semana largo. Esto se debe a los feriados confirmados por el Gobierno y las jornadas incluidas en el cronograma escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Mayo contará con tres fines de semana largos: dos dirigidos principalmente a estudiantes y uno que aplica de forma general para trabajadores. Además, hay algunas fechas que, aunque no son oficiales, suelen ser conmemoradas por escuelas y empresas con suspensión de actividades. Conoce los detalles del calendario de la SEP y prepara el descanso extralargo. A continuación, el listado completo de los días de descanso que habrá el próximo mes. También destaca el 10 de mayo, Día de las Madres, una fecha en la que algunos centros educativos y empresas suelen suspender las jornadas de trabajo para dar espacio a celebraciones familiares, aunque no es un día de descanso oficial. De todas estas fechas, únicamente el 1 de mayo es un feriado obligatorio para los trabajadores; los demás aplican principalmente para estudiantes, dependiendo del nivel educativo. El CTE es el principal órgano colegiado de cada plantel de Educación Básica en materia técnico-pedagógica. Su función es analizar, acordar y poner en marcha acciones orientadas a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Está conformado por la dirección escolar y el conjunto de docentes frente a grupo, así como por profesores de áreas como Educación Física, Educación Especial, Inglés, Cómputo y asesores técnico-pedagógicos, entre otros profesionales que participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En caso de trabajar el viernes 1 de mayo de 2026, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el pago debe ser triple. Esto incluye: En otras palabras, la ecuación es así: salario diario + (salario diario × 2) = salario triple. Dicho esquema garantiza una compensación adicional a quienes trabajen en una fecha considerada como descanso obligatorio.