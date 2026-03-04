La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en comunión con Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, anunciaron el cierre temporario de la autopista México - Puebla por los siguientes dos días. Según el informe oficial de las autoridades, “los días 4 y 5 de marzo del 2026 se realizará el montaje de una estructura metálica correspondiente a los trabajos del Trolebús”. Estas obras de infraestructura tendrán lugar en la estación La Virgen - La Calera, sobre el kilómetro 20, por lo que la autopista, una de las más importantes del país, estará cerrada en dirección a Puebla. La Secretaría de Transporte indició que las obras en la autopista México - Puebla darán inicio hoy 4 de marzo sobre las 19:00 hs y habrá un desvío de la circulación a los carriles centrales. El tránsito y la circulación habitual se reanudarán el jueves 5 de marzo a las 05:00 hs. Asimismo, el Gobierno anunció que habrá un “un cierre temporal a la circulación de las 00:00 a las 01:00 horas del jueves 5 de marzo de 2026”. Ante el inminente cierre de la autopista México - Puebla, el Gobierno de México y CAPUFE hacen las siguientes recomendaciones para evitar retrasos, contratiempos y accidentes. “Agradecemos su comprensión ante las molestias que estas actividades pueda ocasionar. Las mejoras en la infraestructura son indispensables para garantizar mayor fluidez y seguridad”, retiró la Secretaría de Transporte. En caso que sea necesario, las autoridades ponen a disposiciones de los usuarios y conductores el número 074 y la cuenta oficial en X de Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, para más información y ayuda.