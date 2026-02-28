Los servicios digitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, quedaron fuera de operación debido a trabajos de mantenimiento, lo que impide a millones de usuarios realizar trámites en línea. El propio organismo confirmó la suspensión temporal de su plataforma y aplicación móvil. A través de un aviso oficial, el IMSS informó: “Los Servicios Digitales del IMSS están en mantenimiento. De momento no es posible realizar todos los trámites a través de la app y sitio web”. IMSS Digital es una estrategia institucional creada para modernizar la atención y facilitar trámites sin acudir a oficinas. El organismo explica que se trata de un modelo que busca “evolucionar al IMSS y adaptarlo a la nueva realidad de servicios digitales”. Actualmente, el sistema opera mediante la App IMSS Digital, disponible en App Store y Google Play, y el portal web oficial. Desde ahí, trabajadores, patrones y derechohabientes pueden gestionar servicios clave en cualquier momento desde su celular o computadora. La caída de la plataforma afecta procesos esenciales tanto para trabajadores como para empleadores. Entre los trámites más utilizados que se realizan a través de IMSS Digital se encuentran: La interrupción del servicio de la app del IMSS Digital genera preocupación debido a la alta demanda de estos trámites, especialmente en cierres de mes y periodos de regularización patronal. Hasta el momento, el instituto no ha detallado cuándo quedará completamente restablecido el sistema digital.