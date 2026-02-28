La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un fallo favorable a los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las autoridades han determinado que los familiares del beneficiario fallecido poseen derecho a percibir el apoyo económico correspondiente. Este criterio fijado por la Suprema Corte, emitido en 2023, ha representado un cambio significativo para miles de familias amparadas bajo el régimen de la Ley 73 del IMSS. La SCJN ha determinado que la Ley del Seguro Social de 1973 incurre en una violación al principio de igualdad, al establecer porcentajes diferenciados para el otorgamiento de pensiones en función del vínculo familiar con el trabajador fallecido. Con este fallo, el máximo tribunal ha establecido que los padres del asegurado deben recibir el 90% de la pensión, el mismo porcentaje que se reconoce al cónyuge o concubino del beneficiario, según corresponda. La Segunda Sala de la SCJN determinó que la normativa vigente era discriminatoria, dado que otorgaba el 90% de la pensión al cónyuge o concubino, mientras que a los ascendientes del trabajador fallecido solo se les reconocía el 20% de dicha pensión. En consecuencia, se ordenó equiparar los derechos de los padres del asegurado con los de las pensiones por viudez, siempre que se demuestre la dependencia económica. El tribunal enfatizó que la pensión no puede considerarse un beneficio otorgado de manera arbitraria, sino un derecho que surge de las aportaciones hechas por el trabajador a lo largo de su vida laboral. La SCJN sostuvo que, al tratarse del resultado del esfuerzo y las contribuciones del asegurado, no existe justificación para establecer diferencias entre los beneficiarios, cuya finalidad es garantizar su subsistencia tras el fallecimiento del trabajador. Entre sus principales ventajas se encuentran: El régimen de la Ley 73 continúa siendo uno de los más valorados frente a la Ley 97 debido al método de cálculo de la pensión. En este esquema, el monto se define a partir del promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas -equivalentes a unos cinco años- y del total de semanas aportadas. De esta manera, es posible acceder a una pensión vitalicia respaldada por el IMSS, a diferencia de la Ley 97, donde el ingreso depende del ahorro acumulado en la cuenta individual de la Afore. Este beneficio es exclusivo para las personas que han cotizado al IMSS conforme a la Ley 73, que hayan acumulado un mínimo de 500 semanas de cotización y que hayan alcanzado la edad mínima de jubilación: 60 años en el caso de cesantía en edad avanzada y 65 años para la pensión por vejez. Es fundamental que los interesados verifiquen su situación ante el IMSS para asegurarse de cumplir con los requisitos establecidos.