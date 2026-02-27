El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtieron los efectos del frente frío 38. Si bien su impacto será de corta duración, se esperan lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y heladas extremas en varias zonas del país. Aunque en los últimos días se sintió un ligero aumento en las temperaturas y mayor presencia de sol, el calor no dominará por completo. De acuerdo con las autoridades, el último fin de semana de febrero se caracterizará por el ingreso de aire polar que afectará a distintos estados. Conoce los detalles del reporte oficial y evita problemas de salud. Ten en cuenta además las recomendaciones para resguardar el bienestar. El SMN prevé que este frente frío genere rachas de viento fuertes en el norte y noreste de México. Se espera que el sistema se desplace hacia el sureste de Estados Unidos durante la madrugada del viernes, dejando su presencia en el país. Al mismo tiempo, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe propiciará lluvias y chubascos en el occidente, sur y sureste del territorio nacional. Durante este periodo se observarán tres efectos principales: Aunque una circulación anticiclónica favorecerá tardes calurosas, las mañanas y madrugadas continuarán siendo frías a muy frías. Conoce el comunicado oficial del SMN. En resumen, el país enfrentará un panorama variable: tardes calurosas en buena parte del territorio, pero amaneceres fríos y presencia de vientos en el norte, además de lluvias dispersas en el sur y sureste.