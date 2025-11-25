Esta actualización busca agilizar los trámites, reforzar la seguridad y reducir posibles casos de suplantación, por lo que ya se considera indispensable para mantener activa la pensión.

La digitalización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acaba de sumar un trámite obligatorio que todos los pensionados deberán completar para seguir recibiendo sus pagos.

Desde finales de octubre de 2025, quienes están bajo la Ley 73 y la Ley 97 necesitan registrar sus datos biométricos directamente en la app IMSS Digital .

El nuevo requisito forma parte de un proceso de verificación de identidad que incorpora reconocimiento facial y huella dactilar. Según el IMSS, esta actualización busca agilizar los trámites, reforzar la seguridad y reducir posibles casos de suplantación, por lo que ya se considera indispensable para mantener activa la pensión.

Cuál es el nuevo trámite digital del IMSS

A partir de finales de octubre de 2025, el IMSS confirmó que todos los pensionados bajo la Ley 73 y la Ley 97 deberán realizar un registro de datos biométricos directamente en la aplicación IMSS Digital.

Este proceso incluye la verificación de huellas dactilares y el reconocimiento facial , y se vuelve un requisito indispensable para mantener activo el cobro mensual.

El instituto señaló que esta medida forma parte de una modernización integral de sus servicios, con el fin de garantizar la identidad de cada beneficiario, agilizar trámites y reducir riesgos de fraude o suplantación. Además, la integración de los datos biométricos permitirá fortalecer los expedientes digitales y facilitar futuros procedimientos dentro de la plataforma del IMSS.

Paso a paso para hacer el registro en IMSS Digital

El registro biométrico en la app IMSS Digital debe realizarse desde un dispositivo móvil actualizado y con los datos personales correctos. El trámite fue diseñado para que cualquier pensionado pueda completarlo sin acudir a una oficina y, una vez finalizado, queda vinculado de inmediato al expediente digital del usuario. Estos son los pasos a seguir:

Actualiza o instala la aplicación IMSS Digital y verifica que sea la versión 8.0.3 o superior. Inicia sesión con tu CURP, Número de Seguridad Social (NSS) y correo electrónico. En el menú, entra a “Pensionados” o “Trámites y Servicios” y selecciona “Registro de Datos Biométricos”. Sigue las instrucciones para capturar tus huellas y completar el reconocimiento facial usando la cámara del dispositivo.

La app guía al usuario con instrucciones en pantalla para validar correctamente la huella y el reconocimiento facial. Es importante hacerlo en un espacio bien iluminado y con la cámara funcionando.

Al finalizar el trámite, la aplicación muestra una confirmación digital que indica que el registro quedó vinculado al expediente del pensionado.

Requisitos para completar el registro biométrico del IMSS