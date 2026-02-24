El aporte anual en la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el salario máximo autorizado para 2026 puede incrementar de manera significativa el monto de la pensión. Se trata de una oportunidad única para los adultos mayores inscriptos en el programa social que deseen cobrar más dinero. En determinados casos, esta estrategia permite obtener ingresos superiores a 35,000 pesos mensuales, incluso cuando en los cuatro años anteriores se cotizó con salarios bajos. Esto se debe a que el IMSS calcula la pensión con base en el promedio salarial de los últimos cinco años cotizados. Así, un solo año con salario topado puede elevar considerablemente ese promedio, siempre que también se cumplan requisitos como la edad y el número de semanas cotizadas. Para el periodo 2026-2027, se proyecta que el salario máximo (25 UMAs) alcance los 2,932.75 pesos diarios. Con esa base, el aporte mensual sería cercana a 12,963 pesos, lo que representa una inversión anual aproximada de 155,000 pesos. Aunque el cálculo de la pensión considera cinco años, incluir un año con salario máximo puede elevar notablemente el promedio, especialmente si en los cuatro años previos se cotizó con ingresos cercanos a 600 pesos diarios. Esta diferencia puede representar miles de pesos adicionales al mes al momento del retiro. El monto final depende principalmente de dos factores: la edad de jubilación y el total de semanas cotizadas. Cuando la asistencia económica supera ampliamente la mínima garantizada, la inversión suele recuperarse en aproximadamente tres años. Sin embargo, para quienes cuentan con menos de 1,000 semanas cotizadas y planean retirarse a los 60 años, el beneficio puede ser limitado o incluso similar a la pensión mínima proyectada para este año. En esos casos, la inversión podría no ser atractiva. Hay factores que influyen directamente en el cálculo final, como: asignaciones familiares, estado civil y condiciones específicas de cotización. Por ello, antes aportar en este modalidad, es recomendable hacer un análisis personalizado para estimar con mayor precisión el impacto real en el monto de la pensión.