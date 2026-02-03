El Servicio Militar Obligatorio cambiará en México y ahora tendrá otra modalidad la Cartilla

El coronel de infantería Juan Sandoval Muñoz informó que uno de los principales ajustes al Servicio Militar Nacional (SMN) es la reducción de su duración, la cual ahora será de tres meses, en lugar de un año. Con ello, se podrá obtener la liberación de la Cartilla Militar antes de tiempo.

El comandante detalló que la fase de adiestramiento en México se desarrolla en dos periodos: del 14 de febrero al 9 de mayo y del 1 de agosto al 24 de octubre, con un total de 13 sesiones sabatinas.

El comandante del 78 Batallón de Infantería explicó que anteriormente el adiestramiento comprendía 44 semanas, de 07 a 13 los sábados, mientras que ahora se concentrará en solo 13 semanas con el mismo horario. Esta decisión, señaló, se tomó tras un diagnóstico que buscó reducir los tiempos y hacer más atractivo el cumplimiento del servicio para los jóvenes que cursan estudios.

Desde el Campo Militar 1-A, Sandoval Muñoz destacó que el programa prioriza materias cívico-militares destinadas a reforzar la formación que los conscriptos adquieren en casa, además de dar cumplimiento a su obligación constitucional.

¿Cuáles son las materias del SMN en México?

El plan incluye un total de 10 asignaturas como:

Orden cerrado, que abarca movimientos y formaciones militares para fomentar la disciplina

El Plan DN-III-E

Protección civil

Primeros auxilios

Sanidad militar

Conocimiento del armamento

Contenidos cívico-militares

Para los especialistas, esta modalidad beneficia a los jóvenes, ya que resulta más viable cumplir con el servicio en 13 semanas que en las 44 que se mantenían desde 1980 . La estructura del programa busca que los mexicanos conozcan a las Fuerzas Armadas y adquieran conocimientos básicos a través de la instrucción de oficiales y sargentos.

¿Se mantiene el sorteo de bola blanca y bola negra?

En 2026, se mantendrá el sorteo de este estilo. Quienes obtienen bola blanca deben acudir a los Centros de Adiestramiento del Ejército, mientras que los de bola negra quedan exentos de marchar. En ambos casos, la cartilla permanece resguardada y se libera al concluir los tres meses.

¿Qué pasará con la modalidad de Encuadrados?

Esta modalidad continuará con una duración de 13 semanas . Los jóvenes ingresan con una expectativa inicial y egresan con mayor fortaleza y disciplina, por lo que se decidió mantener este esquema. Se trata de una instrucción más personalizada, a cargo del personal de instructores asignado de manera permanente a cada compañía.

Durante su estancia reciben los mismos beneficios que un soldado en activo. Se determinó mantener este esquema porque permite formar mexicanos con los principios y valores propios de la vida militar.