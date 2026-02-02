El Servicio Militar Nacional (SMN) en México continuará siendo obligatorio durante 2026, pero bajo un esquema actualizado que busca hacerlo más accesible y compatible con la vida académica y laboral de los jóvenes.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) implementó cambios en el modelo de cumplimiento, especialmente para los nacidos en 2008 y los jóvenes remisos, con el objetivo de modernizar el proceso sin perder su carácter cívico y formativo.

Esta nueva etapa del servicio militar obligatorio reduce tiempos, reorganiza el adiestramiento y refuerza la importancia de contar con la Cartilla Militar liberada, un documento que sigue siendo fundamental para múltiples trámites oficiales y oportunidades profesionales en México.

El SMN incorpora un esquema de adiestramiento intensivo que permite cumplir con la obligación en solo 13 sesiones sabatinas, equivalentes a aproximadamente tres meses. Nikita Buida

Servicio Militar Nacional 2026: cómo funciona el nuevo esquema de adiestramiento

La principal novedad del SMN 2026 es la implementación del adiestramiento intensivo, una modalidad que permite cumplir con el servicio en un periodo significativamente menor al de años anteriores. A partir de ahora, los jóvenes seleccionados deberán asistir únicamente a 13 sesiones sabatinas, lo que equivale a aproximadamente tres meses de duración total.

Este nuevo modelo fue diseñado para facilitar el cumplimiento del servicio militar en México sin generar una interrupción prolongada en las actividades cotidianas de los conscriptos, como estudios universitarios, empleo o prácticas profesionales.

Registro al Servicio Militar 2026: fechas clave para la clase 2008 y remisos

El registro al Servicio Militar Nacional 2026 ya se encuentra habilitado. Para quienes nacieron en 2008, así como para los remisos que no realizaron el trámite en años anteriores, el periodo de alistamiento comenzó el 2 de enero y finalizará el 15 de octubre de 2026.

El trámite debe realizarse de manera presencial en la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente al domicilio del interesado. Una vez completado el registro, los jóvenes deberán estar atentos al mes de noviembre de 2026, cuando se llevará a cabo el sorteo del Servicio Militar.

Durante este evento, se asignará una bola de color (blanca, azul o negra), que definirá si el conscripto deberá presentarse al adiestramiento activo, cumplir en disponibilidad o quedar exento del servicio. Las autoridades recomiendan no esperar a las últimas semanas de octubre, ya que la alta demanda suele saturar las oficinas de reclutamiento en todo el país.

Cartilla Militar liberada: requisitos, beneficios y por qué sigue siendo indispensable

Para iniciar el trámite del Servicio Militar Nacional, los interesados deben presentar una serie de documentos obligatorios: acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial vigente.Además, se solicitan dos fotografías recientes con camisa blanca, fondo claro y corte de cabello tipo casquete corto, conforme a los lineamientos establecidos por la Sedena.

Obtener la Cartilla Militar liberada continúa siendo un paso clave para el desarrollo académico y profesional.

Completar el trámite y obtener la Cartilla Militar liberada sigue siendo indispensable, ya que este documento es requisito para acceder a empleos públicos. ToxyColabs

Este documento funciona como identificación oficial y es un requisito indispensable para ingresar a determinados puestos de la administración pública, fuerzas de seguridad, así como para realizar trámites en algunas instituciones educativas.