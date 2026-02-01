La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya dio a conocer cómo se organizará el Servicio Militar Nacional 2026, con un cronograma que establece fechas precisas para la inscripción, el adiestramiento y la liberación de la cartilla, un punto central para quienes buscan no quedar fuera del registro.

En este escenario, los nacidos en 2008 concentran la mayor atención, ya que deberán iniciar el proceso para obtener la cartilla militar dentro de las fechas establecidas por la autoridad federal. El registro no es automático y perder los plazos puede generar demoras administrativas.

Aunque el Servicio Militar ya no se desarrolla bajo las mismas condiciones que décadas atrás, el registro sigue siendo obligatorio y cuenta con un calendario oficial definido por las autoridades. Por esta razón, quienes busquen saber cuándo inscribirse, en qué meses se realiza el adiestramiento y en qué momento se libera la cartilla , deberán atender a todos los detalles y seguir el proceso correspondiente.

El Servicio Militar Obligatorio alcanzará este año a todos los jóvenes nacidos en 2008. (Foto: Archivo) Sedena

Servicio Militar Nacional 2026: quiénes deben registrarse y por qué

El Servicio Militar Nacional continúa siendo obligatorio en México y así lo establece la legislación vigente. La Sedena recuerda que deben cumplir con este deber cívico los mexicanos por nacimiento o naturalización que alcancen los 18 años de edad, así como quienes no lo hayan realizado anteriormente.

En 2026, esto incluye de manera directa a los jóvenes nacidos en 2008, quienes deberán presentarse para iniciar el trámite dentro del período oficial de inscripción. El cumplimiento del servicio puede realizarse bajo distintas modalidades, determinadas posteriormente mediante sorteo.

Además, la autoridad militar precisa que la obligación se mantiene hasta los 39 años, por lo que quienes no cuenten con la cartilla liberada deberán regularizar su situación conforme al calendario vigente.

Fechas del Servicio Militar Nacional 2026: inscripción, adiestramiento y liberación

El calendario del Servicio Militar Nacional 2026 ya fue confirmado y establece etapas bien definidas. La inscripción para tramitar la cartilla militar se ha realizado durante los sábados y domingos del mes de enero y continuará vigente durante los dos primeros fines de semana de febrero de 2026. Es decir, durante el 1, 7 y 8 de febrero.

¿Cuándo se realiza la liberación de la Cartilla militar en 2026? (Foto: Archivo) ToxyColabs

El adiestramiento tendrá una duración total de 13 sesiones sabatinas, divididas en dos escalones:

Primer escalón : del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026.

Segundo escalón: del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026.

Finalmente, la liberación de la cartilla militar está prevista para diciembre de 2026, de acuerdo con la programación que establezca cada Junta Municipal o Alcaldía. Desde la Sedena destacan que cumplir con estas fechas permite completar el trámite sin contratiempos y refuerza la formación cívica de las y los jóvenes mexicanos.