El Servicio Militar Nacional, SMN, en México tendrá nuevas reglas a partir de 2026 para quienes busquen liberar su Cartilla Militar, ya que el esquema de adiestramiento se concentrará en sesiones sabatinas. De acuerdo con información oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cumplimiento se reorganiza en dos escalones con actividades programadas exclusivamente los fines de semana. Según el comunicado de Defensa Nacional, “el tiempo para realizar el Servicio Militar y liberar tu Cartilla del S.M.N. cambia: 2 escalones con 13 sesiones sabatinas, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.”, lo que marca un ajuste relevante en la modalidad tradicional del servicio. Por otro lado, indicó Defensa, se confirmó que al concluir el periodo se entregará una constancia y la liberación oficial será en diciembre de 2026. El nuevo modelo del SMN establece una estructura más definida y concentrada en fines de semana, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de esta obligación cívica. Las sesiones estarán organizadas en dos etapas, cada una con actividades formativas enfocadas en disciplina, valores y respeto a los símbolos patrios. En ese sentido, la autoridad detalló que “al concluir el periodo del servicio militar, obtendrás una constancia de culminación”, documento que acreditará que el conscripto cumplió con las actividades correspondientes. Esta constancia será clave para el proceso de liberación de la Cartilla Militar. Asimismo, se precisó que “la liberación de la cartilla para ambos escalones será en diciembre de 2026”, lo que unifica los tiempos para todos los participantes, independientemente del escalón en el que hayan sido asignados. El Servicio Militar Nacional mantiene su carácter obligatorio conforme al marco legal vigente en México. La dependencia recordó que esta disposición se sustenta en la Constitución, reforzando su carácter de deber cívico para los ciudadanos. En el documento se subraya que “se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización”, quienes deberán cumplirlo de acuerdo con sus capacidades. La Secretaría de Defensa reiteró la invitación a mujeres mayores de 18 años para participar de forma voluntaria: “se le hace una atenta y respetuosa invitación al personal de mujeres (…) para que participen de manera voluntaria en las actividades del Servicio Militar Nacional”.