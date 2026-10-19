Hombre beneficiario recibe la tarjeta para retirar los depósitos de las pensiones del Gobierno de la CDMX.

Los beneficiarios del Programa Ciudadano Universal del Gobierno de la CDMX ya palpitan diciembre. Esta semana, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, SEBIEN, publicó el calendario de pagos del Ingreso Ciudadano Universal.

En ese sentido, SEBIEN indicó que el bimestre de noviembre y diciembre del pago de los 2.000 pesos de la Pensión Ciudadano Universal hará en los primeros días días de diciembre. En tal caso que ocurra algo diferente, solo este pago podría llegar a darse máximo el 20 de diciembre del 2026.

Calendario de pagos SEBIEN, Ingreso Ciudadano Universal. SEBIEN

Programa Ciudadano Universal de la CDMX pago noviembre

El Gobierno de CDMX está dirigido a personas de entre 57 y 59 años que sean vulnerables económicamente, así sin intermediarios. Con el depósito bimestral de los 2.000 pesos se garantiza el “mínimo de bienestar y consumo para los hogares”, señala el Gobierno de México.

Pago de noviembre en esta fecha máxima:

Siguiendo el calendario y las condiciones del depósito, el pago en noviembre del Ingreso Ciudadano Universal correspondiente a los meses de septiembre y octubre se hará como máximo el martes 10 de noviembre.

“Consulta el calendario de dispersiones 2026 del Ingreso Ciudadano Universal (ICU) y conoce cuándo está programado cada depósito”, indicó SEBIEN.

Secretario de la SEBIEN,Pablo Yanes, rodeado de personas. SEBIEN

Qué requisitos deben cumplir las personas que adquieren el depósito de Ingreso Ciudadano Universal

Para acceder al programa, los solicitantes deben residir permanentemente en la Ciudad de México, tener entre 57 años y 59 años con 10 meses, y realizar el trámite de forma personal.

Asimismo, SIBIEN aclara que los beneficiarios no deben recibir otros apoyos gubernamentales similares y presentar original y copia de su identificación oficial, CURP, acta de nacimiento y un comprobante de domicilio vigente para su expediente.