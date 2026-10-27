La señal de tránsito con una flecha hacia la izquierda y una línea roja es una indicación restrictiva, es decir, una acción que no se puede hacer (imagen ilustrativa).

Quienes manejen en la Ciudad de México seguramente se han topado con una señal que muestra una flecha hacia la derecha y una línea roja. Es la SR-23, “Prohibida la vuelta”, y su variante SR-23A, con la flecha hacia la izquierda, prohíbe dar vuelta hacia ese lado.

De acuerdo con el Manual de Señalización de la Ciudad de México, esta señal indica a los conductores las intersecciones en las que no se permite dar vuelta a la derecha o a la izquierda. Es una señal restrictiva, o sea, marca algo que no se debe hacer.

¿Por qué se prohíbe la vuelta?

El manual da dos razones:

Que se trate de una vía en sentido contrario

Que el giro interfiera con los movimientos de peatones u otros vehículos.

La señal restrictiva SR-23A prohíbe el giro a la izquierda en carreteras de CDMX. Manual de Señalización

En ciertos casos, la señal puede llevar un tablero adicional, el SR-D Excepción, que indica el tipo de vehículo al que sí se le permite el movimiento.

¿Qué dice la norma oficial sobre esta señal?

La NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, sobre señalización y dispositivos viales para calles y carreteras de México, menciona la SR-23 al hablar de los limitadores de sentido (DD-7).

Estos dispositivos se instalan de forma transversal en calles secundarias y terciarias para controlar la circulación recurrente de vehículos en contrasentido, siempre que un estudio de ingeniería de tránsito lo justifique y la autoridad competente lo apruebe.

Al ver esta señal, los conductores no deben dar vuelta hacia el lado que indica la flecha. Respetarla ayuda a evitar la circulación en contrasentido y a cuidar a peatones y otros vehículos.