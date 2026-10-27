Quienes manejen en la Ciudad de México seguramente se han topado con una señal que muestra una flecha hacia la derecha y una línea roja. Es la SR-23, “Prohibida la vuelta”, y su variante SR-23A, con la flecha hacia la izquierda, prohíbe dar vuelta hacia ese lado.
De acuerdo con el Manual de Señalización de la Ciudad de México, esta señal indica a los conductores las intersecciones en las que no se permite dar vuelta a la derecha o a la izquierda. Es una señal restrictiva, o sea, marca algo que no se debe hacer.
¿Por qué se prohíbe la vuelta?
El manual da dos razones:
- Que se trate de una vía en sentido contrario
- Que el giro interfiera con los movimientos de peatones u otros vehículos.
En ciertos casos, la señal puede llevar un tablero adicional, el SR-D Excepción, que indica el tipo de vehículo al que sí se le permite el movimiento.
¿Qué dice la norma oficial sobre esta señal?
La NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, sobre señalización y dispositivos viales para calles y carreteras de México, menciona la SR-23 al hablar de los limitadores de sentido (DD-7).
Estos dispositivos se instalan de forma transversal en calles secundarias y terciarias para controlar la circulación recurrente de vehículos en contrasentido, siempre que un estudio de ingeniería de tránsito lo justifique y la autoridad competente lo apruebe.
Al ver esta señal, los conductores no deben dar vuelta hacia el lado que indica la flecha. Respetarla ayuda a evitar la circulación en contrasentido y a cuidar a peatones y otros vehículos.