El nuevo registro de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas está abierto desde el 26 de octubre y cierra el 6 de noviembre de 2026. El trámite es en línea y lo hace la madre, el padre o la persona tutora, según informa el sitio oficial de Programas para el Bienestar. Lo que recibe cada hogar no es igual para todos: depende del nivel educativo y de cuántos estudiantes tenga la familia.

Cuánto dinero recibe una familia por estudiante en la Beca Rita Cetina

Los montos cambian según el nivel. En primaria, el apoyo es de 2,500 pesos por estudiante, una vez al año, pensado para útiles y uniformes. En secundaria, la familia recibe 1,900 pesos cada dos meses, y ese monto se calcula por hogar, no por alumno: se suman 700 pesos bimestrales por cada estudiante adicional de secundaria, de acuerdo con Excélsior.

Esa diferencia explica por qué el dinero varía tanto entre familias. Si se aplican esas reglas, así quedan algunos casos:

Una familia con un hijo en primaria recibe 2,500 pesos al año; con dos hijos en primaria , 5,000 pesos, y con tres , 7,500 pesos.

Una familia con un hijo en secundaria recibe 1,900 pesos cada bimestre; con dos hijos en secundaria, 2,600 pesos (1,900 más 700), y con tres, 3,300 pesos.

En los hogares con hijos en los dos niveles se combinan ambos pagos.

Una familia con un hijo en primaria recibe 2,500 pesos al año; con dos hijos en primaria, 5,000 pesos, y con tres, 7,500 pesos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quiénes pueden solicitar la Beca Rita Cetina en primaria y secundaria: requisitos para las familias

Pueden registrarse las familias con hijas e hijos inscritos en escuelas públicas de primaria o secundaria. La página oficial del programa pide además que el estudiante curse en la modalidad escolarizada y que la familia no reciba otra beca federal con el mismo propósito educativo. No se fija un tope de ingresos: se trata de una beca universal para la educación básica pública.

En el ciclo escolar 2026-2027, según Excélsior, el programa beneficia a 14,960,755 estudiantes de preescolar a secundaria, y 6,694,988 alumnos de primaria ya recibieron al inicio del ciclo el pago de 2,500 pesos para uniformes y útiles. El nuevo registro está pensado para sumar a quienes todavía no están dentro. El pago de 2,500 pesos ya se entregó a otros grupos en las últimas semanas.

Qué documentos hay que tener listos para registrar a cada estudiante en la Beca Rita Cetina

Para la madre, el padre o la persona tutora se pide:

CURP certificada , identificación oficial escaneada y comprobante de domicilio escaneado con una antigüedad máxima de tres meses. Un número de celular y un correo electrónico. Una cuenta de Llave MX, que debe crearse antes de entrar al portal. Por cada estudiante se necesita la CURP certificada y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su escuela. Los documentos se suben como PDF o JPG.

Cómo hacer el registro en la Beca Rita Cetina paso a paso

El proceso se hace en el portal oficial, becaritacetina.gob.mx.

Paso 1: iniciar sesión con la cuenta de Llave MX o crearla si no se tiene.

Paso 2: cargar los datos de la persona solicitante, adjuntar los documentos y completar el domicilio.

Paso 3: elegir “Registrar un estudiante”, escribir su CURP y validarla; los datos se completan solos.

Paso 4: buscar la escuela por su CCT y elegir nivel, turno, grado y parentesco con el estudiante.

Paso 5: repetir el procedimiento con cada hijo o hija, descargar el comprobante de registro y guardarlo, porque se necesita después para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar.

Hasta cuándo se puede registrar la Beca Rita Cetina y qué pasa después

El plazo corre del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026. Una vez enviada la solicitud, la información se valida antes de que la familia avance en el proceso, y los detalles de entrega de las tarjetas se darán a conocer por las escuelas, el sitio oficial y los canales verificados del programa. Para dudas, el teléfono de atención es el 55 1162 0300, de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00.

Conviene verificar la CURP y crear la Llave MX antes de empezar para no gastar días del plazo en trámites previos.