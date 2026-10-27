El comportamiento del tipo de cambio influye directamente en la actividad económica de México. La reciente depreciación del peso frente al dólar ocurre en un contexto de cambios en las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos y de un fortalecimiento de la divisa estadounidense, factores que suelen reflejarse rápidamente en los mercados financieros.

¿Por qué un peso más débil puede afectar los precios?

Cuando el peso pierde valor, los bienes comprados en el exterior se encarecen al convertirse a moneda nacional. Esto puede impactar desde maquinaria y equipo hasta componentes industriales, tecnología o materias primas utilizadas por empresas mexicanas, elevando gradualmente algunos costos de producción.

El análisis de Grupo Financiero BASE señala que la depreciación acumulada del peso también podría trasladarse parcialmente a la inflación durante los siguientes meses. El efecto no es inmediato ni uniforme, pero suele observarse con mayor intensidad en mercancías que dependen de insumos importados.

Foto: Banco Base, México. Finanzas y Mercado Banco Base México

Importadores y exportadores enfrentan retos distintos

Las empresas importadoras suelen resentir primero el incremento del dólar porque deben destinar más pesos para cubrir sus obligaciones en moneda extranjera. En contraste, los exportadores pueden recibir mayores ingresos en pesos por sus ventas internacionales, aunque ese beneficio puede disminuir si también importan parte de los insumos necesarios para producir.

Por esa razón, según Banco BASE analizar la exposición cambiaria de cada negocio de forma integral. No basta con observar el precio del dólar; también resulta importante conocer el calendario de pagos, los flujos en moneda extranjera y la estructura de costos para identificar el verdadero nivel de riesgo financiero.

La gestión del tipo de cambio también forma parte de la estrategia empresarial

En un entorno donde las expectativas sobre las tasas de interés, la inflación y la política monetaria podría modificar rápidamente la cotización del peso, las áreas de tesorería buscan herramientas que les permitan planear con mayor previsibilidad y reducir la incertidumbre financiera.

La gestión operativa también forma parte de la respuesta. Según Banco BASE, Divisas y Pagos, Coberturas Cambiarias y una Cuenta Digital multidivisa que centraliza operaciones empresariales en hasta ocho monedas. En términos de tesorería, este tipo de soluciones puede facilitar el seguimiento de pagos, cobros y posiciones en moneda extranjera, siempre que su uso responda a una política interna de liquidez y riesgo.

La depreciación del peso no debe analizarse únicamente como un movimiento del mercado financiero. También representa un factor que podría modificar costos, márgenes y decisiones de inversión para miles de empresas mexicanas. Por ello, incorporar estrategias de administración del riesgo cambiario se vuelve cada vez más relevante para quienes participan en el comercio exterior o mantienen operaciones frecuentes en dólares.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.