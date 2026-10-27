Los nuevos servicios de cobranzas son gratuitos y nignún funcionario podrá cobrar o pedir dinero por su gestión.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, anunció un cambio de 180 grados en la modalidad de cobro para derechohabientes. El organismo le puso fin a las agencias de cobranzas para implementar el Nuevo Modelo de Recuperación Crediticia a cargo de los trabajadores oficiales del Instituto.

Bajo la modalidad de “visita domiciliaria”, el Infonavit comenzará a enviar a sus funcionarios casa por casa de los deudores con moras extrajudiciales para asesorarlos y así ofrecer la opciones y acuerdos de pago que más se adecuen a cada adeudo.

Infonavit presento el Nuevo Modelo de Recuperación Crediticia del Infonavit Infonavit

Cómo funciona el Nuevo Modelo de Recuperación Crediticia del Infonavit

En el marco del nuevo modelo, Infonavit hará visitas casa por casa de lunes a domingo entre las 08:00 y las 19:00 horas. Los funcionarios serán conocidos como “Asesor de Recuperación Crediticia”. Los trabajadores del instituto llevarán camisa blanca institucional y chaleco identificatorio del Infonavit. Asimismo, tendrán una credencial con fotografía y código QR para facilitar su debida identificación oficial.

Durante las visitas domiciliarias de lunes a domingo, los asesores escuchan a las familias, evalúan las condiciones del financiamiento y presentan acuerdos de pago acordes a las necesidades financieras de los acreditados.

El objetivo central de la atención directa consiste en garantizar la protección del patrimonio familiar, ofreciendo soluciones viables de pago que eviten hostigamientos, cobros indebidos de dinero o desalojos.

“Con este modelo, el INFONAVIT consolida una atención humanista, directa y sin intermediarios para proteger la tranquilidad y el patrimonio de las y los trabajadores”, dijo el Instituto.

Infonavit comenzará a visitar a domicilio a los deudores morosos. INFONAVIT

¿Cambia el método de pago de los créditos?

No, el Infonavit reiteró que los pagos de los créditos solo se hacen por los medios oficiales, esto significa que a los servidores públicos que vayan a los domicilios no están autorizados para cobrar ni recibir ningún tipo de dinero, tanto por su gestión como por el acuerdo de pago al que se llegue.

“Se reitera que la labor del asesor no consiste en cobrar ni recibir dinero, y que en ningún caso puede solicitar efectivo, hostigar, amenazar o realizar desalojos” .

Infonavit pone a disposición de los usuarios la línea infonatel 800 0083900, Mi Cuenta Infonavit para reportar anomalías o cobros que algún asesor haya realizado ye adicional, en el sitio web oficial en la sección “Tengo un Crédito y hacer clic en Asesores de Recuperación Crediticia”, se podrá corroborar que el asesor que visita al usuario, es realmente parte del Instituto.