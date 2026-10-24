Pemex desmientió que hayan bajas masivas de empleados en el país.

Petróleos Mexicanos, Pemex respondió de manera categórica ante los rumores difundidos en el sector energético sobre supuestos ajustes de personal y modificaciones a los esquemas de remuneración de empleados con antigüedad inclusive, de más de 35 años de trabajo.

En ese contexto, Pemex desmintió oficialmente despidos masivos y reducciones en tabuladores, precisando que sus acciones organizativas responden a un proceso técnico puntual, y lo hizo en su comunicado nacional número 85.

“Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que s on falsas las versiones sobre bajas masivas de personal y la reducción de los tabuladores salariales”, encabeza el comunicado de la petrolera bajo la dirección general de Juan Carlos Carpio Fragoso.

En ese sentido, ante la pregunta ¿Bajas masivas y reducción en los salarios de los trabajadores de Pemex?, no Pemex deja claro que no se trata de bajas masivas, pues solo es una restructuración que representa el 0.21 por ciento.

Pemex confirmó una reducción de la plantilla de 0.21% pero desmintió que sea masiva. PEMEX

¿Qué fue lo que hizo realmente Pemex según su comunicado?

De manera oficial, en la versión de Pemex, no se trata de despidos ni reducción en los sueldos: “Como parte de su fortalecimiento institucional, Pemex lleva a cabo procesos continuos de evaluación del desempeño y reestructuración organizacional, orientados a eliminar duplicidades en las funciones y puestos, niveles jerárquicos innecesarios”.

La petrolera estatal indicó que buscan “optimizar su estructura y fortalecer su eficiencia operativa”, esto por supuesto, “sin poner en riesgo las capacidades técnicas y operativas de la Empresa Pública del Estado” , indicó Pemex.

Director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso | Pemex asegura que los cambios en la plantilal es solo del 0,21! y desmiente que sea masivo. PEMEX

Pemex confirmó una reducción de la plantilla de 0.21%