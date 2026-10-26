El Gobierno busca agilizar la distribución de medicamentos y facilitar que los recursos sanitarios lleguen a los establecimientos que los requieren.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que esta semana comenzará el proceso de contratación de nuevo personal para el sector público de salud, con vacantes dirigidas a médicos, enfermeras y paramédicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El Gobierno aún no confirmó el número de vacantes, los perfiles específicos requeridos ni las fechas y los mecanismos para postularse.

Recientemente, la mandataria también adelantó que la estrategia contempla la adquisición de equipos sanitarios y medicamentos, como parte de las acciones para fortalecer los servicios médicos y mejorar el suministro de insumos en las unidades de atención.

“Necesitamos modernizar el sistema de salud. Este nuevo proyecto es muy especial porque nunca se había convocado a los científicos y las científicas mexicanas a ayudar a transformar el sector” , dijo la mandataria el pasado 23 de octubre en la conferencia de prensa.

Contratación de personal y modernización del sistema de salud

El anuncio se realizó durante la presentación del Consejo Asesor para la Transformación Digital en el Sector Salud, una iniciativa que busca modernizar los procesos del sistema sanitario y garantizar que los medicamentos lleguen a los derechohabientes.

Sheinbaum explicó que el proyecto convocará a científicos y especialistas mexicanos para desarrollar propuestas que contribuyan a transformar la gestión del sector . Además de profesionales de la salud, el consejo contará con expertos en logística y distribución para mejorar el seguimiento de los tratamientos y la circulación de medicamentos entre almacenes y centros médicos.

El objetivo es desarrollar sistemas informáticos que permitan:

Conocer las necesidades de cada unidad Monitorear los inventarios Facilitar la comunicación entre los establecimientos de salud y los centros de almacenamiento

El abasto de medicamentos en el sistema de salud mexicano

Durante la presentación, Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, señaló que el sistema público sanitario utiliza cerca de 3,000 millones de unidades de medicamentos e insumos.

Estos productos deben distribuirse entre más de 1,000 hospitales y aproximadamente 15,000 unidades médicas de primer nivel, lo que representa un desafío logístico para garantizar el abastecimiento en el país.

Para atender esta situación, se planteó una estrategia basada en tres ejes principales:

Reportes en tiempo real: identificar las necesidades de medicamentos e insumos de los profesionales y las unidades médicas.

Gestión de almacenes e inventarios: implementar herramientas que permitan administrar las existencias y mejorar el control de los productos disponibles.

Optimización logística: reducir el tiempo entre la detección de una necesidad y la entrega del insumo correspondiente.

Consejo asesor: logística y transformación digital

El Consejo Asesor para la Transformación Digital en el Sector Salud reunirá a representantes del ámbito académico y tecnológico para trabajar en proyectos orientados a mejorar la administración del abasto de medicamentos.

Entre sus principales líneas de trabajo se encuentran:

Optimización de las rutas de distribución Reducción de los costos logísticos Desarrollo de herramientas para anticipar la demanda de medicamentos e insumos

Con esta iniciativa, el Gobierno federal pretende mejorar la eficiencia de los procesos de distribución y fortalecer la disponibilidad de recursos en las unidades médicas.

La contratación de personal, junto con la modernización tecnológica y logística, forma parte de las acciones anunciadas para reforzar la atención en el sistema público de salud.