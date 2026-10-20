La Delegación de Programas para el Bienestar CDMX confirmó las fechas de inscripción para la asistencia social de adultos mayores y mujeres.

Ya arrancó el registro para la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Desde este lunes 19 y hasta el domingo 25 de octubre, quienes cumplan los requisitos pueden pedir su incorporación para recibir los pagos bimestrales sin intermediarios.

La atención es en los Módulos de Bienestar de todo México, de 09:00 a 16:00 horas. Antes de ir, hay que checar qué día toca y qué papeles llevar.

¿Qué día te toca ir al registro?

Durante los primeros cinco días, el turno depende de la primera letra del apellido paterno. El lunes 19 fue para A, B y C; el martes 20, para D, E, F, G y H; y el miércoles 21, para I, J, K, L y M.

El jueves 22 será para N, Ñ, O, P, Q y R, y el viernes 23, para S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Quien no pueda ir en su día tiene otra oportunidad: el sábado 24 y el domingo 25 se atiende a todas las letras.

Adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años podrán inscribirse en los programas del Bienestar.

¿Cuáles son los requisitos?

La Pensión para el Bienestar de Adultas y Adultos Mayores entrega 6,400 pesos bimestrales destinados a personas de 65 años cumplidos o más. En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar el pago es de 3,100 pesos bimestrales para mujeres de 60 a 64 años.

Una vez que la beneficiaria cumple los 65 años, la incorporación se realiza automáticamente a la Pensión para Adultos Mayores con el monto correspondiente.

Cómo ser realizan los pagos sin intermediarios

Ambos programas sociales se dispersan de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Para acceder a ellos es requisito ser de nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización y residir en la República Mexicana.

¿Qué documentos hay que llevar para completar el trámite?

Para cualquiera de los dos programas, se debe presentar:

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

CURP de impresión reciente y acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio de máximo seis meses: recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial.

Teléfono de contacto, celular y de casa.

Las Sedes de registro en la Ciudad de México, según la Delegación de Programas para el Bienestar son:

Alcaldía Sede Álvaro Obregón Centro Comunitario Águilas Tarango Azcapotzalco Explanada de la Alcaldía Benito Juárez Alberca Olímpica Coyoacán SuperISSSTE Coapa Cuajimalpa Teatro Morelos Cuauhtémoc SuperISSSTE Ciudadela Gustavo A. Madero Centro Cultural Futurama Iztacalco Deportivo Leandro Valle Iztacalco Plaza Raíz de Agua Iztapalapa Parque Cri Cri La Magdalena Contreras Casa Popular Miguel Hidalgo SuperISSSTE Tacubaya Miguel Hidalgo Centro de Salud México España Milpa Alta A un costado de la Alcaldía Tláhuac Centro Social de Barrio Tlalpan DIF Nacional Venustiano Carranza Centro Cultural Carranza Xochimilco Comedor Valentín González (Deportivo Xochimilco)

Quien necesite apoyo puede registrar a una persona auxiliar, con su acta de nacimiento, identificación vigente, CURP, comprobante de domicilio y el comprobante de parentesco del Formato Único de Bienestar, para realizar trámites en caso de que la persona titular no pueda acudir personalmente.